A Correggio i Carabinieri celebrano i 100 anni dell’Appuntato Rocco Presterà

Il 17 dicembre 2024, presso la sede dell’ANC di Correggio, intitolata al Carabiniere Medaglia d’Oro al Valor Civile Fernando Ferretti, l’Appuntato Rocco Presterà ha festeggiato il suo centesimo compleanno, circondato dall’affetto della famiglia, delle autorità locali e dell’Arma dei Carabinieri, alla quale ha dedicato una vita di servizio.

L’importante ricorrenza è stata celebrata con una cerimonia ufficiale alla presenza del Sindaco di Correggio Ing. Fabio Testi che ha espresso a nome della comunità il più sentito ringraziamento per il suo contributo. In tale occasione, il Colonnello Orlando Hiromi Narducci, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Reggio Emilia, ha consegnato personalmente al centenario un prestigioso Crest dell’Arma e una lettera di auguri speciali, scritta dal Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, per onorare la straordinaria carriera e la vita esemplare dell’Appuntato in pensione. Alla cerimonia erano presenti anche il Tenente Gloria Salvati, Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Reggio Emilia; il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Correggio, Luogotenente Giuseppe Martines e il Presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo – Sezione di Correggio – Alessandro Vezzani.

Nato a Fiumara (RC) il 17 dicembre 1924, l’Appuntato Presterà si arruolava nell’Arma dei Carabinieri in giovane età. Dopo aver completato il corso di formazione presso la Scuola Allievi di Bari, prestava servizio nelle stazioni di Bologna, Modena e Montefiorino (MO), dove si sposava con una donna del luogo. Successivamente, prendeva servizio a Correggio (RE). A seguito di un infortunio, che ne impediva la permanenza nelle file dell’Arma dei Carabinieri, l’Appuntato il 20 maggio del 1968 fu riformato e posto in congedo. L’infortunio non gli impedì di continuare a vivere una vita attiva e dignitosa. Dopo il pensionamento, svolse attività lavorativa come dipendente privato presso un salumificio di Correggio, distinguendosi per la sua serietà e dedizione. Molto apprezzato e stimato dalla comunità, l’Appuntato Presterà è da anni iscritto alla locale sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri (A.N.C.) e ha coltivato con passione il suo hobby della caccia, praticandolo con eccellenti risultati fino in età avanzata.

Il centenario dell’Appuntato Presterà rappresenta non solo un traguardo personale, ma anche un momento di orgoglio per l’intera comunità di Correggio e per l’Arma dei Carabinieri, che riconoscono in lui un esempio di fedeltà, sacrificio e amore per il dovere. Alla partecipata cerimonia era presente anche uno dei due figli del festeggiato, Antonino, anch’egli ex Carabiniere avendo svolto servizio nell’Arma quale Carabiniere Ausiliario.