“Vino e Vinili in Rocca”: gusto e musica nei Giardini della Rocca dei Boiardo a Scandiano

Sabato 21 dicembre, dalle ore 17 alle 24, i Giardini della Rocca dei Boiardo a Scandiano ospiteranno “Vino e Vinili in Rocca”, un evento che celebra il connubio tra vino, musica e cultura locale. Con, come sempre, un occhio puntato sull’arte di casa nostra. Organizzato da Vino e Vinili con il patrocinio del Comune di Scandiano, la serata si inserisce nel calendario delle iniziative natalizie come occasione per riscoprire le eccellenze del territorio in un’atmosfera suggestiva.

Protagonisti della serata saranno i vini delle cantine locali Aljano, Bertolani e Casali (Emilia Wine), che offriranno degustazioni delle loro etichette più rappresentative. La selezione musicale, interamente su vinile come da tradizione per questo tipo di serata, sarà curata da Euro Nettuno e Zaffa, che accompagneranno il pubblico con sonorità coinvolgenti, creando un ambiente conviviale e festoso. Oltre al vino e alla musica, sarà possibile approfittare di punti food dedicati, che proporranno specialità gastronomiche per completare l’esperienza sensoriale della serata.

I Giardini della Rocca, situati ai piedi della storica fortezza di Scandiano, si confermano ancora una volta location d’eccezione per eventi di valorizzazione enogastronomica e culturale, dopo i tanti eventi di fine estate che animano gli spazi del monumento simbolo della città.

“Vino e Vinili in Rocca” è l’occasione perfetta per brindare insieme all’arrivo delle festività natalizie, con buon vino, musica su vinile e proposte gastronomiche, il tutto nella splendida cornice della Rocca dei Boiardo.

Per informazioni: Email: info@vinoevinili.com, Instagram: @vinoevinili