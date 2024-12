Seta, Amo e Comune di Mirandola insieme per aumentare il numero delle corse dedicate al trasporto degli studenti

Novità importanti per il trasporto pubblico locale: a partire dal 7 Gennaio 2025 le linee 401 e 491 offriranno un servizio potenziato, con un’attenzione particolare alle esigenze delle frazioni e una distribuzione più efficace delle corse. Il piano, sviluppato grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e il gestore del servizio, mira a rispondere alle richieste dei cittadini e migliorare la qualità dei collegamenti sul territorio. Le principali novità includono un aumento significativo delle corse della linea 491 e un percorso più lineare per la linea 401, con l’introduzione di due nuove fermate lungo la Circonvallazione di Mirandola.

Più corse per le frazioni : La linea 491 vedrà un incremento delle corse giornaliere, con 9 andate e ritorni dal lunedì al venerdì e 7 il sabato. Inoltre, verrà introdotta una nuova corsa mattutina dedicata al collegamento Quarantoli-Mirandola. Nei giorni non scolastici, il servizio subirà una lieve riduzione (-1 corsa), garantendo comunque una copertura più ampia e frequente per le frazioni sulla SP 22 “delle Valli”.

La linea 491 vedrà un incremento delle corse giornaliere, con 9 andate e ritorni dal lunedì al venerdì e 7 il sabato. Inoltre, verrà introdotta una nuova corsa mattutina dedicata al collegamento Quarantoli-Mirandola. Nei giorni non scolastici, il servizio subirà una lieve riduzione (-1 corsa), garantendo comunque una copertura più ampia e frequente per le frazioni sulla SP 22 “delle Valli”. Linea 401: un percorso più diretto e funzionale: Per la linea 401, il nuovo programma prevede un percorso più lineare lungo la Circonvallazione, con il ripristino della corsa delle ore 18:00 dai poli industriali verso la stazione ferroviaria. Anche in questo caso, l’obiettivo è ottimizzare i collegamenti con il centro cittadino e i poli di maggiore attrattività.

Per la linea 401, il nuovo programma prevede un percorso più lineare lungo la Circonvallazione, con il ripristino della corsa delle ore 18:00 dai poli industriali verso la stazione ferroviaria. Anche in questo caso, l’obiettivo è ottimizzare i collegamenti con il centro cittadino e i poli di maggiore attrattività. Un trasporto pubblico più sostenibile e inclusivo: L’unificazione del tracciato centrale delle due linee lungo la Circonvallazione consentirà di offrire un servizio più integrato e razionale. Il chilometraggio annuo prodotto passerà da 148.360 a 178.886 km, migliorando ulteriormente l’accessibilità del servizio.

Questi interventi nascono per rispondere alle richieste delle comunità più decentrate, che da tempo chiedevano un maggiore collegamento con il centro cittadino e i principali servizi.

“Il trasporto pubblico non è solo un servizio, ma uno strumento fondamentale per la coesione sociale e lo sviluppo sostenibile del nostro territorio – ha dichiarato l’Assessore Luca Carafoli – Con questo nuovo piano vogliamo garantire alle frazioni collegamenti più frequenti e accessibili, rispondendo in maniera concreta alle richieste dei cittadini. È un segnale di attenzione verso le esigenze di chi vive in queste aree.” Carafoli ha inoltre sottolineato l’importanza della collaborazione tra Amministrazione e comunità: “Abbiamo ascoltato le segnalazioni delle frazioni e dei fruitori del trasporto pubblico. Questo progetto è il risultato di un lavoro congiunto, mirato a migliorare non solo la quantità, ma anche la qualità del servizio.” L’Assessore ha infine rivolto un invito ai cittadini: “Invitiamo tutti a utilizzare il trasporto pubblico, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale e a costruire una comunità più connessa e sostenibile.”