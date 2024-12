Parlare di allattamento materno nella scuola media: successo per il progetto avviato a Modena

Parlare dell’importanza e dei vantaggi dell’allattamento materno agli studenti delle scuole medie per portare il messaggio nelle famiglie e sensibilizzarle su questo tema.

Questo l’importante obiettivo che ha portato quest’anno al coinvolgimento degli studenti della scuola secondaria di primo grado Italo Calvino dell’Istituto comprensivo Modena 2 nelle iniziative organizzate da Azienda USL nell’ambito della Settimana mondiale dell’allattamento. La scuola, che da anni collabora con l’Ausl proponendo agli studenti incontri sulla promozione della salute, in particolare sui temi che riguardano l’affettività e la sessualità nell’ambito del progetto regionale ‘w l’amore’, ha partecipato quest’anno per la prima volta (e, in assoluto, come prima scuola secondaria di primo grado) anche alla Settimana mondiale dell’allattamento con un coinvolgimento diretto degli studenti: i ragazzi hanno realizzato segnalibri con poesie sull’allattamento, elaborati artistici che sono tutt’ora esposti alla Casa della comunità di Modena, hanno visitato l’ambulatorio dell’allattamento, hanno partecipato al flash mob del 5 Ottobre in piazza Mazzini a Modena e all’evento conclusivo nell’aula magna della scuola, con un’adesione di circa 60 ragazzi delle classi seconde e circa 90 collegati in videoconferenza. Nel corso dell’incontro, che si è svolto alcuni giorni fa, la ginecologa Valentina Vaccaro e l’ostetrica Ines Buzzega del Consultorio di Modena hanno spiegato l’importanza dell’allattamento al seno, raccomandato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità almeno per i primi sei mesi di vita del bambino: i benefici dell’allattamento per la salute delle mamme (ad esempio la riduzione del rischio di sanguinamento, la riduzione dell’adipe e la perdita di peso, la riduzione della depressione post-partum) e dei bambini, tra cui riduzione del rischio infettivo, maggiore sviluppo delle strutture cerebrali e riduzione del rischio di diabete e obesità.

“Siamo molto contenti di aver coinvolto per la prima volta una scuola secondaria di primo grado nelle iniziative della Settimana mondiale dell’allattamento – dichiara il Direttore del Distretto sanitario di Modena Andrea Spanò – parlare agli studenti delle scuole medie di allattamento materno significa trasmettere alle mamme e ai papà del futuro una maggiore sensibilizzazione verso questi temi che sono di grande importanza per la salute e il benessere di tutta la famiglia. Ringraziamo la Dirigente scolastica professoressa Antonella Stellato e gli insegnanti della scuola media Calvino per l’attenzione che da tempo dimostrano verso i temi di promozione della salute che siamo lieti di portare nelle scuole grazie ai nostri professionisti sanitari”.