A Modena la XXIII Giornata della Chimica dell’Emilia-Romagna, il 19 dicembre

La Fondazione Marco Biagi ospita la XXIII edizione della Giornata della Chimica dell’Emilia Romagna, giovedì 19 dicembre, un’iniziativa gratuita organizzata dalla Sezione Emilia Romagna della Società Chimica Italiana (SCI-ER), con il patrocinio di Unimore, il supporto della Fondazione di Modena e la sponsorizzazione di 14 aziende del territorio emiliano romagnolo.

Il tema che caratterizza la giornata, che vedrà la partecipazione di oltre 200 persone, è “La chimica per le sfide future”, scelto dal direttivo della SCI-ER, per avere occasione di discutere assieme del ruolo che può avere la chimica nella realizzazione di un futuro più equo e sostenibile per tutti e tutte. Prenderanno parte alla giornata quattro invited speakers provenienti da aziende e atenei del territorio, per portare testimonianze dirette di come le scienze chimiche possano essere di aiuto nel far sì che il nostro passaggio sul pianeta Terra sia sempre più sostenibile. La giornata vedrà inoltre la partecipazione di dottorandi di tutti gli atenei della regione, ma anche di assegnisti, ricercatori e docenti, nonché professionisti che lavorano nelle aziende del settore.

La mattinata si aprirà con 10 comunicazioni flash da parte dei dottorandi per poi terminare con gli interventi del professor Fabrizio Cavani, dell’Università di Bologna, con una lezione plenaria dal titolo ‘From idea to process: bio-alcohols for the development of the bio-refinery concept’ e di Antonio Ricci, di Fresenius Kabi, nota azienda biomedicale, con un intervento dal titolo ‘Challenges and sustainability on API industrial manufacturing processes’. Contestualmente alla pausa pranzo si svolgerà la sessione poster durante la quale sarà possibile visionare i contributi esposti con oltre 100 poster e discutere con gli autori degli stessi.

Il pomeriggio vedrà come protagonisti i quattro dottorandi selezionati per le comunicazioni orali da 20 minuti e altri due invited speakers: la professoressa Alessia Bacchi, dell’Università di Parma, con una lezione plenaria dal titolo ‘La sfera di cristallo: appunti di chimica per il terzo millennio’ e Mirko Buffagni, di Graf Industries, un’azienda radicata nel territorio modenese, con un intervento dal titolo ‘Quando la chimica incontra l’arte: decorazioni 3D in PVC’. La giornata si concluderà con le premiazioni dei migliori poster e delle migliori comunicazioni.

“Abbiamo accolto con grande entusiasmo l’incarico della Presidente della Società Chimica Italiana Sezione Emilia Romagna (SCI-ER), Prof. Rita Mazzoni, di organizzare a Modena la XXIII edizione della Giornata della Chimica dell’Emilia Romagna (XXIII GdC-ER 2024), grazie all’impegno congiunto dei Dipartimenti di Scienze Chimiche e Geologiche e di Scienze della Vita, con il patrocinio di Unimore. Questo evento, completamente gratuito, vedrà riuniti a Modena dottorandi e ricercatori delle discipline chimiche provenienti da tutta la regione Emilia Romagna, appartenenti sia al mondo accademico che industriale, e costituisce una preziosa opportunità di confronto per riflettere insieme sulle sfide che il futuro ci impone” – commentano i Proff. Luca Rigamonti e Silvia Franchini, rispettivamente chair e co-chair della conferenza.

Nel comitato organizzatore figurano, insieme al Prof. Luca Rigamonti e alla Prof.ssa Silvia Franchini, numerosi altri docenti e ricercatori di Unimore: Prof. Gianantonio Battistuzzi, Dr.ssa Valentina Nicolini, Dr. Stefano Raimondi, Dr.ssa Claudia Sorbi, Dr. Paolo Zardi, tutti afferenti ai Dipartimenti di Scienze Chimiche e Geologiche e di Scienze della Vita