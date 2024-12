A Formigine un fine settimana di divertimento e musica

A Natale, spettacoli e decorazioni trasformano ogni angolo del centro storico di Formigine! Sabato 21 dicembre, in piazza Calcagnini dalle ore 10.30, si terranno i “Wood Games”: giochi artigianali in legno per tutta la famiglia. Sempre in piazza Calcagnini, alle ore 11, è in programma lo spettacolo “La mongolfiera di Ciuffo & Pepper”, mentre dalle ore 15 le vie del centro storico saranno allietate dalla musica natalizia della Bandessa Street Band.

Di sera alle ore 18.30 ci si sposta presso l’Auditorium Spira mirabilis, dove la Scuola di Musica “Il Flauto Magico”, da sempre punto di riferimento per la formazione dei più giovani, farà esibire gli allievi in diversi ensemble (arpe, tastiere, percussioni, ottoni, archi e fiati) e, a seguire (dalle 20.30) si esibirà l’orchestra accompagnata da gruppi del Liceo musicale Carlo Sigonio e del Conservatorio Vecchi Tonelli di Modena e Carpi. Sarà un’occasione unica per vedere crescere i talenti locali e per riscoprire l’entusiasmo e la freschezza della musica interpretata dalle nuove generazioni.

Alle 21, presso la chiesa parrocchiale di Casinalbo, dopo alcuni anni di silenzio, la Corale Beata Vergine Assunta sotto la guida del maestro Simone Guatoli è pronta a riprendere le sue attività con un concerto natalizio che segna una rinascita tanto attesa. La formazione, composta da voci appassionate di ogni età, si esibirà in un evento capace di toccare i cuori di tutti, con canti tradizionali natalizi e brani originali tratti dal repertorio del compositore inglese John Rutter.

Gli appuntamenti proseguono domenica 22 dicembre in piazza Calcagnini dove, la mattina alle ore 11, si terrà il laboratorio creativo di decorazioni natalizie “Renna portafortuna” dedicato ai bambini da 3 a 10 anni. Sempre in piazza, ritrovo alle ore 15 con lo spettacolo “(I’m) Possible Peace” con Thomas Angarola mentre alle ore 16, in via Trento Trieste, la musica è quella del Plant Acoustic Trio, show che ripercorre gli iconici brani di Elton John, Queen, Bryan Adams, Phil Collins, Zucchero e Pino Daniele.

A conclusione del pomeriggio, alle 16.30, lo spettacolo di magia e giocoleria con l’artista di strada Sposa Spoglia.