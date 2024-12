130 persone e 30 associazioni ieri sera alla Festa del Volontariato 2024 al Bocciodromo di Casalgrande

Si è tenuta ieri sera, lunedì 16 dicembre, al Bocciodromo di Casalgrande la tradizionale Festa del Volontariato, organizzata dall’Amministrazione Comunale.

Erano 130 gli ospiti presenti, assieme al Sindaco Giuseppe Daviddi, i membri della Giunta Comunale nonché i Consiglieri.

L’occasione è stata importante per riaffermare quei valori di solidarietà e forte presenza nella comunità che sono le caratteristiche principali dell’attività di volontariato: “Quello di ieri sera non è stato un semplice momento di condivisione – sottolinea il Primo Cittadino – Ma anche l’occasione per esprimere il più sincero ringraziamento, personale e dell’Amministrazione che rappresento, a ciascuno dei tantissimi volontari che operano nella nostra comunità, per l’impegno, la dedizione e la passione con cui dedicano tempo ed energie al bene comune”.

“Ogni gesto conta – ha aggiunto il Sindaco -. Che si tratti di offrire un aiuto a chi è in difficoltà, di portare un sorriso a chi si sente solo, o di sostenere attività educative o culturali, il lavoro del volontariato è essenziale. Soprattutto l’occasione di ieri sera è stata un momento per riflettere sul valore di comunità. Che si prende cura dei propri cittadini. Che si aiuta nei momenti di bisogno. Che crede nella possibilità di costruire un futuro migliore attraverso l’impegno condiviso.”

“L’Amministrazione comunale di Casalgrande è qui per sostenere fattivamente e attivamente il mondo del volontariato – ha concluso Giuseppe Daviddi -. Vogliamo, non solo riconoscere la grande importanza di ciò che fa per la realtà casalgrandese, ma anche supportare e collaborare per garantire quella continuità nei progetti che è fondamentale per tutti noi che viviamo in questa realtà, perché ogni progetto e ogni iniziativa che viene compiuta è un momento di arricchimento per tutti noi”.

Alle 30 associazioni di volontariato che operano sul territorio di Casalgrande è stata conferita una pergamena a riconoscimento dell’importanza che esse rivestono per la vita sociale e culturale del paese.

Così come un ulteriore riconoscimento è stato riservato anche ai Consiglieri di Frazione, presenti alla serata che termineranno il loro mandato in concomitanza delle prossime elezioni di fine gennaio 2025, per il contributo che anch’essi hanno dato, su base puramente volontaristica, allo sviluppo di tematiche che stanno a cuore delle comunità in cui hanno operato in questi cinque anni.