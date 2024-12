Nella mattinata di oggi, lunedì 16 dicembre, il sindaco Marco Massari e l’assessora alle Politiche educative Marwa Mahmoud hanno portato gli auguri della città ai bambini e alle bambine delle scuole reggiane per l’approssimarsi della festività Natalizie.

La visita è iniziata alla scuola d’infanzia di via Verdi Iqbal Masih. Successivamente sindaco e assessora diretti in via Premuda per salutare i ragazzi della scuola primaria Bartali e gli alunni della secondaria di primo grado Lepido.