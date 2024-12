“Nessun Dorma!” concerto… con cuscino

A teatro col cuscino personalizzato, anzi unico! Succederà a Bomporto, martedì 17 dicembre, alle 20.30 al Teatro Comunale di via Verdi, quando si esibirà il gruppo corale e musicale OLOGRAMMA, nello spettacolo di musica e parole “Nessun Dorma!” diretto da Roberta Frison, con testi a cura di Carlo Stanzani.

L’originalità dell’iniziativa è che il teatro sarà allestito con speciali cuscini, uno su ogni poltrona, realizzati all’uncinetto, fatti a mano dalle socie della Banca del Tempo; cuscino che, al termine dello spettacolo, si porterà a casa. Infatti il concerto è ad ingresso gratuito mentre, a scopo benefico, è richiesto un contributo per il cuscino di 20 €, sapendo che tutto il ricavato andrà ad ASEOP per sostenere la Seconda Casa di Fausta.

Sono i cuscini solidali realizzati, con un bel progetto di opera collettiva condivisa, nel corso degli incontri del mercoledì sera al “Cafè Crochet”, presso la sede dell’associazione, a Sorbara. “Abbiamo lavorato sodo – spiegano le organizzatrici – per circa dieci mesi consecutivi trovandoci per uncinettare insieme, ognuna mettendo a disposizione delle altre le proprie migliori competenze, sempre in un clima rilassato e allegro, intrecciando fili colorati e fili di vita”.

L’evento è reso possibile grazie al patrocinio del Comune di Bomporto, all’aiuto costante del Comitato Festa del Lambrusco, all’adesione al progetto degli OLOGRAMMA, al sostegno dei due sponsor Leonardo srl e Cantina Garuti. La Banca del Tempo ringrazia tutte le persone generose che hanno donato filati e stoffe.

La serata sarà presentata da Annarosa Ansaloni, mentre le foto sono di Diego Poluzzi. Le prenotazioni sono possibili al 320 1472732 (dalle 18.30 alle 21.00).