Iren Luce Gas e Servizi apre due nuovi store a Reggio Emilia

Iren Luce Gas e Servizi apre due nuovi store in Piazza Duca d’Aosta e in Vicolo Trivelli, portando a quota cinque gli sportelli attivi in città e dodici sulla provincia, consolidando la presenza dell’azienda sul territorio reggiano.

I nuovi spazi costituiscono un ulteriore punto di contatto per i clienti dove offrire soluzioni dedicate all’efficientamento energetico (climatizzatori, caldaie di ultima generazione, termostati smart e valvole termostatiche), alla smart home (kit con smart led, presa smart, webcam e Google Home) oltre alle offerte per la mobilità elettrica leggera (e-bike, monopattino elettrico).

Accanto a questi servizi innovativi sarà sempre possibile ricevere informazioni e assistenza sulle offerte luce, gas, sul servizio idrico e da febbraio 2025 anche il per servizio ecosportello.

I nuovi Sportelli rappresentano l’impegno di Iren a rafforzare la relazione con i cittadini ponendosi l’obiettivo di essere presente sempre più capillarmente e sostenere lo sviluppo delle comunità locali in cui opera.

“I nuovi store di Reggio Emilia – ha dichiarato Maria Greco, Direttore Customer Operations – sono stati progettati per offrire un servizio eccellente ed è testimonianza di un impegno concreto sul territorio. Vogliamo essere come sempre un punto di riferimento grazie alla nostra competenza, dando ai clienti la possibilità di fare scelte consapevoli e convenienti: offerte luce e gas competitive, pacchetti assicurativi, connettività Internet, mobilità sostenibile e una vasta gamma di soluzioni per l’efficienza energetica e la riduzione dei consumi. È possibile con Iren! “

Presente all’inaugurazione l’assessore alla cura della città Davide Prandi che ha dichiarato: “I nuovi store realizzati con un concept così innovativo migliorano in

modo sensibile i livelli di customer service e contribuiscono alla valorizzazione del nostro centro storico, tra le priorità del mandato. Si rafforza in questo modo anche il legame strategico tra l’azienda e la città, un legame che fa dell’innovazione la leva per continuare a investire sul territorio con reciproca soddisfazione”.

Gli sportelli saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 17:30 e il sabato dalle 08:30 alle 12:30. Sarà inoltre possibile prenotare un appuntamento tramite l’app IrenYou, selezionando gli sportelli di Piazza Duca d’Aosta o di Vicoli Trivelli.