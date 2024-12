Al DIEF di Unimore un seminario sulle emergenze climatiche e i cambiamenti ambientali, il 18 dicembre

Quali sono le cause delle alluvioni e delle frane che hanno colpito duramente il territorio della nostra regione negli ultimi anni? Qual è l’impatto del cambiamento climatico in termini di aumento delle temperature? E quale ruolo gioca l’urbanizzazione in questo contesto?

Questi temi, insieme ad altri di grande rilevanza, saranno al centro della terza edizione dell’evento dedicato alla memoria del Dott. Marcello Fiorentini, giovane ricercatore prematuramente scomparso nel febbraio 2021, che si terrà mercoledì 18 dicembre, alle 15.30, al Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” di Modena.

Durante il seminario, ricercatori e ricercatrici di Unimore discuteranno argomenti che spaziano dal monitoraggio delle strutture, al dissesto idrogeologico e ai cambiamenti climatici. Sarà un’occasione per approfondire, confrontarsi e celebrare l’eccellenza della ricerca. L’evento culminerà con la cerimonia di premiazione delle due tesi vincitrici della terza edizione dei Premi di Laurea in memoria del Dott. Marcello Fiorentini.

Unimore ha istituito in onore del ricercatore scomparso dei premi di laurea destinati a valorizzare i lavori di laureati e laureate magistrali in Ingegneria Civile e Ambientale. Le tesi premiate affrontano questioni legate all’ambiente e alla sostenibilità, con un particolare focus sulle soluzioni per i problemi del territorio modenese e reggiano, a cui Fiorentini era profondamente legato.

“Attraverso questo seminario i docenti del corso di laurea magistrale in ingegneria civile e ambientale intendono ricordare Marcello Fiorentini, prima studente e poi giovane ricercatore sulle tematiche del rischio idraulico e delle emergenze ambientali. I temi del seminario rappresentano argomenti di grande attualità, in un contesto di fragilità del territorio e alla luce dei cambiamenti climatici in atto, che hanno sempre caratterizzato le attività di ricerca di Marcello” – ha commentato il Prof. Francesco Mancini, presidente del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile e Ambientale.