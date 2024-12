“Il territorio in divenire – Cure primarie tra evoluzione e innovazione”: grande partecipazione al convegno reggiano

Grande partecipazione al convegno “Territorio in divenire – Cure primarie tra evoluzione e innovazione” che s’è svolto ieri all’Hotel Classic.

Nel maggio del 2022 il Ministero della Salute ha approvato con decreto il “Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale”. Alla luce di questa recente normativa il potenziamento dei servizi assistenziali territoriali si rende sempre più necessario per perseguire la garanzia dei tre principi fondamentali del Servizio Sanitario Nazionale (universalità, uguaglianza ed equità) così come dei LEA, riducendo le disuguaglianze e contestualmente costruendo un modello di erogazione dei servizi condiviso e omogeneo sul territorio nazionale. L’attuazione di nuovi modelli organizzativi e di nuove strutture fornisce quindi un’occasione unica di ripensamento e sviluppo della prima porta d’accesso al servizio sanitario, l’Assistenza Primaria.

All’evento, cui sono intervenuti il Sindaco di Reggio Emilia Marco Massari e la Direttrice Generale Ausl Cristina Marchesi, hanno partecipato in veste di relatori con interessanti interventi molti professionisti dell’Azienda Usl tra cui la Direttrice del Dipartimento di Cure Primarie Marina Greci.

Il convegno ha rappresentato un momento di confronto tra Aziende Sanitarie in merito ai modelli organizzativi delle Cure Primarie alla luce delle indicazioni contenute nel decreto. L’appuntamento ha fornito un’occasione di discussione sull’evoluzione delle cure territoriali e degli strumenti di dialogo con la popolazione stimolando un dibattito fra aziende di Regioni diverse sulla riorganizzazione delle cure primarie e sui progetti messi in atto per favorire la prossimità, la domiciliarità e le prospettive future. Ci si è soffermati infine sugli sviluppi della presa in carico delle patologie croniche con particolare attenzione a diabete, BPCO e scompenso cardiaco anche attraverso la telemedicina e la informatizzazione del territorio.