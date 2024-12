Il 20 gennaio inizieranno i lavori per la sostituzione delle condotte idriche in Via Romana in comune di Poviglio

Lunedì 20 gennaio 2025 inizieranno i lavori per la sostituzione delle condotte idriche in Via Romana in comune di Poviglio.

Si tratta di un intervento che rientra nel programma operativo degli investimenti approvato dall’Autorità d’Ambito ATERSIR ed andrà a sostituire la rete esistente per un tratto di circa 2.800 metri, tra l’intersezione con via Matteotti ed il civico 191 di via Romana.

Al fine di fornire quante maggiori informazioni circa le caratteristiche del cantiere e l’impatto che esso avrà sul territorio, è convocata una

ASSEMBLEA PUBBLICA lunedì 16 dicembre 2024 alle ore 21.00, presso il Centro Ricreativo Kaleidos di Via Bologna, 1 a Poviglio alla quale prenderanno parte rappresentanti delle Amministrazioni Comunali di Poviglio e Brescello ed i tecnici di IREN ACQUA REGGIO e IRETI.

Si ringrazia anticipatamente la cittadinanza per la partecipazione.