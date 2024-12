Unimore organizza un evento speciale per i 50 anni della Scuola di Specializzazione in Oncologia di Modena

Unimore organizza un evento speciale per celebrare i 50 anni della Scuola di Specializzazione in Oncologia di Modena, nata nel lontano 1974. L’evento si terrà venerdì 13 dicembre, dalle ore 13.30, nell’Aula Magna del Centro Servizi della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Unimore (via del Pozzo 71, c/o Policlinico di Modena).

La Scuola di Specializzazione in Oncologia Unimore è una delle istituzioni italiane dedicate alla formazione avanzata di medici specialisti in Oncologia. La sua storia nasce negli anni 70 e va ad inserirsi nel più ampio contesto dello sviluppo dell’oncologia come disciplina medica per garantire una formazione specialistica dopo il conseguimento della laurea in Medicina e Chirurgia.

La Scuola di Specializzazione in Oncologia dell’Università di Modena e Reggio Emilia, che vede il primo specializzando conseguire il Diploma il 22 novembre 1974, si sviluppa inizialmente sotto l’egida dell’Anatomia Patologica, in particolare grazie al supporto del prof. Livio Trentini. L’obiettivo era rispondere al nascente settore dei trattamenti chemioterapici, che richiedeva competenze specifiche allora radicate nella medicina interna e ancor più nella ematologia modenese che, come l’oncologia, ha compiuto 50 anni di Scuola.

La Scuola di Specializzazione in Oncologia di Modena, gestita fino al 30 novembre scorso dal Prof. Massimo Dominici, Docente di Unimore e Direttore della Struttura Complessa di Oncologia, è ora diretta dal Prof. Federico Piacentini, Associato di Oncologia e Responsabile del PDTA Neoplasia della Mammella presso la AOU di Modena.

“Dalla sua fondazione la Scuola di Modena, con il suo Policlinico universitario, ha avuto un ruolo importante nello sviluppo dell’oncologia in Emilia-Romagna ed in Italia – commenta il Prof. Dominici – . Si sono specializzati circa 500 medici in questo mezzo secolo. La Scuola ha storicamente puntato su una stretta collaborazione tra ricerca, didattica e pratica clinica, contribuendo ad una formazione solida che ha generato oncologi medici e basi solide per una pratica medica efficiente, aggiornata ed attenta al paziente”.

“Oggi la scuola conta 48 iscritti e nei 5 anni di formazione prevede rotazioni nelle varie strutture cliniche del Centro Oncologico Modenese, presso i DH Oncologici di Sassuolo e Mirandola, l’Oncologia dell’Ospedale S.M. Nuova di Reggio Emilia, oltre che la collaborazione con lo Repubblica di San Marino” – prosegue il Prof. Piacentini. – Sono onorato di ereditare la direzione della Scuola di Specializzazione in Oncologia di Modena, nella quale io stesso mi sono specializzato. La nostra Scuola è diventata nel tempo un punto di riferimento per la cura e la ricerca sul cancro a livello regionale e nazionale grazie a un programma formativo avanzato ricco di teoria, pratica clinica, partecipazione alle attività congressuali e ricerca”.

“Questa Scuola si caratterizza per un approccio multidisciplinare che tocca vari settori della formazione grazie anche alla collaborazione con centri di eccellenza e la stretta sinergia con istituzioni locali e internazionali specializzate nel trattamento del cancro. I 50 anni della scuola testimoniano la continuità di una delle grandi scuole mediche del nostro Ateneo” – conclude il Prof. Michele Zoli, Presidente della Facoltà di Medicina e Chirurgia.