Omaggio a Steve Lacy con Ottaviano, Gallo e Faraò, venerdì a Sant’Ilario d’Enza

Steve Lacy, nato col nome di Steven Norman Lackritz (New York, 1934 – Boston, 2004), è stato un jazzista e compositore statunitense riconosciuto come uno dei più importanti specialisti del sax soprano. Salito alla ribalta negli anni ’50, Lacy ebbe una lunga e prolifica carriera con vena speciale per sperimentazione e improvvisazione. Abituale frequentatore dell’Italia, rimangono storiche le sue collaborazioni con Enrico Rava e Area.

Roberto Ottaviano (sax soprano), Danilo Gallo (contrabbasso), Ferdinando Faraò (batteria) con “Lacy in the Sky with Diamonds”, che parafrasa un celebre brano dei Beatles, intende omaggiarne la figura ed esplorarne, con libertà, il lascito espressivo. Il progetto è nato prima per alcune occasioni dal vivo ed è diventato poi un album uscito nel 2024 per l’etichetta portoghese Clean Feed, una delle più stimate a livello internazionale, con brani del compositore e nuove composizioni.

Una delle date del tour dedicato a questa nuova pubblicazione, toccherà il Centro Culturale Mavarta (venerdì 13 dicembre, ore 21, ingresso a offerta libera) per la seconda data di “Free! Mavarta Music Live“, la rassegna di musica creativa e di ricerca a cura del musicista, critico e giornalista Nazim Comunale promossa da Comune di Sant’Ilario d’Enza e Corpo Filarmonico di S.Ilario.

I tre musicisti sono tra i più interessanti della scena jazzistica contemporanea. Attivo sulla scena internazionale dalla fine degli anni Settanta, Ottaviano, anima e guida della formazione, pubblica nel 1983 il suo primo album (“Aspects”). Ha collaborato, tra gli altri, con leggende come Dizzy Gillespie, Art Farmer, Mal Waldron, Chet Baker, Trilok Gurtu, Paolo Fresu. A lui si deve la fondazione del corso Musica Jazz nel Conservatorio Niccolò Piccinni di Bari di cui è coordinatore da tre decenni. Anche l’ormai lunga carriera da contrabbassista Danilo Gallo è nobilitata dalla collaborazione con artisti del calibro di Bill Frisell, Uri Caine, Marc Ribot, Rob Mazurek, Gary Lucas, Mike Patton. Di grande spessore anche la parabola del batterista Ferdinando Faraò che ha fondato la pluripremiata formazione “Artchipel Orchestra” e realizzato concept album dedicati alle opere di M.C.Escher, Jackson Pollock e Charles Darwin.

Info: Centro Culturale Mavarta, via Piave 2, Sant’Ilario d’Enza (RE) – www.mavarta.it