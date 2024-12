Musica e luce alla Rocca di Vignola

ETRA Festival, la manifestazione che celebra con successo le arti in piazza a Vignola durante l’estate, torna in una dimensione invernale più intima e raccolta ma sicuramente ricchissima di note e suggestioni. Si tratta di “Etra d’Inverno”, un programma di “musica e luce” in quattro serate, a partire da venerdì 13 dicembre, proposto gratuitamente da Fondazione di Vignola nella Sala dei Contrari della Rocca.

Il programma, curato da Laboratorio Culturale Aps e Artinscena, mette a disposizione della cittadinanza concerti a lume di candela dove note e luce si fondono per un’esperienza dal forte impatto emozionale.

Si inizia venerdì 13 dicembre alle ore 21 con “Da Bach ai Beatles”, con il Trio Rewind (Matteo Salerno al flauto, Aldo Zangheri alla viola e Andrea Candeli alla chitarra) ad accompagnare il pubblico in un percorso da Bach ai i Beatles, da Rossini fino ai Led Zeppelin. Venerdì 20 dicembre, sempre alle ore 21, tocca a “Le leggende del Rock” con lo Strings Music Ensemble di Denis Zannani (violino), Andrea Vezzoso (viola) e Antonio Braidi (violoncello). Qui il fascino del rock viene raccontato da un trio d’archi impegnato in una selezione del repertorio di band famose, dagli AC/DC ai Guns N’ Roses, dai Queen ai Coldplay. Venerdì 27 dicembre alle ore 21 ecco invece il “Joy Gospel Choir” con le magiche sonorità della tradizione gospel unite ai ritmi incalzanti della musica moderna per dare vita a originalissime interpretazioni.

Si chiude martedì 31 dicembre alle ore 22 con il “Gran Concerto di Capodanno” proposto dal trio d’archi composto da Denis Zannani (violino), Andrea Vezzoso (viola) e Antonio Braidi (violoncello) per un ricco percorso in grado di spaziare dai classici valzer viennesi al grande Ennio Morricone. Al termine del concerto è previsto un brindisi al nuovo anno.

Tutti i concerti si terranno nella sala dei Contrari della Rocca di Vignola (accesso da via Ponte Muratori). Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.