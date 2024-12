Mercoledì 18 dicembre la prossima seduta del Consiglio comunale sassolese

Si svolgerà il prossimo 18 dicembre, presso la sala Conferenze della Polizia Locale in via San Pietro 6, la prossima seduta del Consiglio Comunale di Sassuolo, convocata in modalità mista alle ore 20 dal Presidente del Consiglio Comunale Filippo Simeone.

Saranno 8 i punti all’ordine del giorno.

Si inizierà con la Ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica di cui all’articolo 30 del Decreto Legislativo del 23 Dicembre 2022, n. 201; per poi proseguire con l’approvazione della relazione sull’attuazione 2023 e sulla razionalizzazione periodica anno 2024 delle società partecipate del Comune di Sassuolo.

Al terzo punto del Consiglio Comunale sarà in approvazione il budget 2025 di Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl per l’esercizio del controllo analogo; a cui seguiranno l’approvazione delle tariffe per il 2025 del tributo comunale sui rifiuti (TARI), delle aliquote e detrazioni per il 2025 dell’imposta municipale propria (IMU), dell’aliquota e della soglia d’esenzione per il 2025 dell’addizionale comunale all’Irpef (imposta sul reddito delle persone fisiche).

Al settimo punto del Consiglio Comunale l’approvazione della nota d’aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP) 2025-2027; per poi concludere la seduta con l’approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027.