A Reggio Emilia arriva la formazione duale in ambito Tech/IT col primo corso biennale ITS SEC DEVOPS

Grazie alla collaborazione tra la neonata ITS Academy Adriano Olivetti e IFOA, è partito lo scorso 18 novembre a Reggio Emilia il primo corso ITS in ambito Tech/IT per diventare “Tecnico superiore per la Sicurezza e Integrazione dei Sistemi Informativi – Sec Devops”, che formerà figure professionali specializzate nell’integrazione tra networking, cybersecurity e infrastructure-automation, tra i profili più richiesti dalle aziende del territorio.

Si tratta di un percorso ITS (Istituto Tecnologico Superiore) biennale dell’ITS Academy Adriano Olivetti – realtà in cui si è formalmente trasformata nei giorni scorsi la storica Fondazione FITSTIC – che si configura tra i percorsi oggi più in linea col modello di formazione “duale” tipico nord-europeo. Il percorso è finanziato dalla Regione Emilia-Romagna con fondi europei ed è quindi quasi totalmente gratuito per gli studenti, prevedendo solo una quota d’iscrizione di 200 euro.

L’ITS Academy offre una formazione di alta specializzazione tecnologica, immediatamente spendibile nel mercato del lavoro, con queste peculiarità:

contenuti e didattica sono progettati in stretta collaborazione con le aziende del territorio per rispondere alle reali esigenze del mercato del lavoro;

per rispondere alle reali esigenze del mercato del lavoro; il 70% dei docenti del corso sono essi stessi esperti professionisti del tessuto produttivo locale e nazionale;

del corso sono essi stessi esperti professionisti del tessuto produttivo locale e nazionale; le lezioni si basano su un approccio pratico con laboratori, stage e project work che permettono già di entrare in contatto diretto con le stesse aziende dove si potrà lavorare dopo il corso;

con laboratori, stage e project work che permettono già di entrare in contatto diretto con le stesse aziende dove si potrà lavorare dopo il corso; Il 40% delle ore viene svolto in forma di tirocinio aziendale ;

viene svolto in forma di ; al termine del biennio viene rilasciata la qualifica di “ Tecnico superiore esperto in System Cybersecurity” con la certificazione delle competenze corrispondenti al V livello del Quadro europeo delle qualifiche (EQF);

con la certificazione delle competenze corrispondenti al V livello del Quadro europeo delle qualifiche (EQF); elevata percentuale di occupabilità: dati Indire certificano che l’87% dei diplomati ITS trova lavoro entro un anno dal conseguimento del titolo.

25 GIOVANI IN AULA OGGI A REGGIO EMILIA SARANNO TECNICI ESPERTI DI SICUREZZA INFORMATICA NEL 2027

Hanno fatto ingresso in aula lo scorso 18 novembre i 22 ragazzi e le 3 ragazze che tra due anni otterranno la qualifica per lavorare come tecnici esperti in aziende fornitrici di servizi informatici e in qualsiasi organizzazione di media-grande dimensione che voglia migliorare i propri processi interni attraverso lo sviluppo di sistemi ICT. Hanno un’età media di 23 anni (tra di loro tre over 30) e sono tutti emiliani, ad eccezione di un ragazzo pugliese. Interessante la provenienza scolastica eterogenea, che riflette anche la versatilità del percorso e degli sbocchi occupazionali: 15 sono infatti i giovani provenienti da istituti tecnici (a prevalenza indirizzo informatico, ma anche meccanico e agrario), 6 da licei, 2 da istituti professionali e 2 laureati in Filosofia e Biotecnologie. Come Tecnici superiori esperti nell’integrazione e sicurezza dei sistemi informativi si occuperanno dell’integrazione di infrastrutture anche molto eterogenee tra loro, al fine di creare un ambiente informativo unico, funzionale e adatto al tipo di azienda di riferimento. Il loro principale compito consisterà nel far dialogare correttamente e in sicurezza diversi apparati, tecnologie, software e hardware, ossia componenti virtuali e fisiche di un sistema.

UN’OFFERTA FORMATIVA PROGETTATA SULLE ESIGENZE DEL TERRITORIO

Il corso preparerà tecnici esperti di sicurezza informatica, figure oggi fondamentali per la sicurezza di qualsiasi azienda o organizzazione che presidia i propri dati di business, garantendo una performance tecnica rapida e affidabile dei propri sistemi informativi.

Quella dell’integrazione e sicurezza dei sistemi informativi è una delle sfide più difficili che il mondo del lavoro affronta oggi e sempre di più lo sarà in futuro. Il fenomeno della digitalizzazione infatti investe tutti i settori e tutte le fasi dei processi produttivi, amministrativi, di promozione e di vendita. Ed è proprio da un’approfondita analisi delle necessità delle aziende del territorio che nasce la proposta formativa di ITS Academy Adriano Olivetti, che in Emilia Romagna si occupa della realizzazione di corsi biennali post-diploma professionalizzanti, ideati e sviluppati per trasmettere le competenze fondamentali nei settori della tecnologia dell’informatica e della comunicazione, offrendo l’opportunità di entrare immediatamente nel mondo del lavoro. Ciò è stato possibile grazie al connubio con IFOA, che dal 1999 è CISCO Networking Academy, la tech company di riferimento nel mondo delle tecnologie di networking di cui anche ITS Academy Olivetti è entrata a far parte nel 2024, costituendo un plus nella progettazione del percorso e i contenuti didattici.

“Siamo felici di portare i servizi e l’offerta formativa della neonata Fondazione ITS Academy Adriano Olivetti anche nel territorio di Reggio Emilia, novità assoluta per la Fondazione” – commenta il Presidente di ITS Academy Adriano Olivetti, Gaudenzio Garavini. “L’ITS Academy, prima Fondazione FITSTIC, in quattro anni è passata da 4 a 18 corsi, espandendosi rapidamente in tutta l’Emilia Romagna, regione in cui c’è sempre maggiore richiesta di figure professionali in ambito IT. Per questo siamo onorati di supportare il tessuto aziendale del territorio mettendo a disposizione la nostra esperienza, nonché la nostra fitta rete di relazioni instaurate negli anni con le realtà locali, per garantire ai nostri allievi un altissimo livello formativo e una altrettanto elevata percentuale di successo nell’ingresso nel mondo del lavoro.”

“La sicurezza dei dati e delle infrastrutture informatiche delle aziende del nostro territorio è un tema centrale e delicato, divenendo un driver per investimenti strategici importanti, anche e soprattutto alla luce della twin transition che stiamo attraversando. Ma tutti i processi di innovazione, e questo in particolare, devono essere presidiati e governati da professionisti con competenze adeguate” dichiara Umberto Lonardoni, Direttore Generale di IFOA. “IFOA, che da oltre trent’anni forma ragazzi diplomati sulle tecnologie informatiche e digitali anche in collaborazione con le più grandi aziende informatiche del mondo, come CISCO, porta tutta la sua competenza ed esperienza nella ITS Academy Adriano Olivetti, di cui orgogliosamente facciamo parte, lanciando per la prima volta su Reggio Emilia un percorso formativo biennale ITS in ambito digitale.”