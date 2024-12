Scuole fioranesi aperte per le famiglie

Scuole di ogni ordine e grado aperte a Fiorano Modenese, in vista delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico, per permettere alle famiglie di visitare gli ambienti e le strutture che i loro figli frequenteranno a partire dal prossimo settembre.

Questi incontri sono pensati per offrire una visione completa dei percorsi educativi e delle attività proposte dalle scuole. Studenti e docenti, insieme a genitori volontari e associazioni del territorio, guideranno i visitatori attraverso progetti, iniziative e laboratori.

Per le scuole dell’infanzia sono previsti cinque appuntamenti: mercoledì 11 dicembre dalle 18.00 alle 19.30 open day alla scuola L’Aquilone, in via Gramsci, 34; giovedì 12 dicembre apriranno i loro spazi le scuole Arcobaleno (piazza XVI Marzo 1978) e Villa Rossi (via Nirano, 7) dalle 18.00 alle 20.00 e dalle 18.00 alle 19.30 Il Castello in via Loira 4. Venerdì 13 dicembre secondo open day scuola dell’infanzia paritaria Coccapani, in via Marconi 42, alle 17.30 (confermare la partecipazione al numero 0536 830051).

Venerdì 13 dicembre dalle 18.00 alle 20.00 sarà aperta a ragazzi e genitori anche la scuola secondaria di primo grado (medie) Francesca Bursi, in via Ghiarella 213,

Sabato 14 dicembre, dalle 10.00 alle 12.00 sono invece fissati gli open day delle tre scuole primarie presenti sul territorio di Fiorano Modenese (Luisa Guidotti, Ciro Menotti e Enzo Ferrari).

Infine, con il nuovo anno, venerdì 10 gennaio, dalle 17.00 alle 20.00, sarà possibile visitare anchei la scuola secondaria di primo grado (medie) Giacomo Leopardi, in via don Giovanni Bosco 6.

Per maggiori informazioni si possono visitare i siti dei rispettivi istituti comprensivi.