Cultura dell’inclusione nelle aziende, venerdì 13 dicembre appuntamento con Wonder in Salaborsa

Venerdì 13 dicembre, dalle 15 alle 18, in Auditorium Biagi di Salaborsa, si terrà Wonder, un evento aperto al pubblico dedicato alla cultura dell’inclusione nelle aziende, promosso da Work Wide Women.

Partner, associazioni e alcune aziende, condivideranno storie di ispirazione e cambiamento. Sarà proposta una panoramica di iniziative realizzate da grandi organizzazioni che hanno interpretato in modo responsabile il ruolo di attori sociali; si parlerà di progetti guidati dal rispetto dei diritti delle singole persone, e dalla volontà istituzionale di riconoscerne il valore e l’unicità in ottica di struttura, processi e di governance.

Aprirà l’iniziativa la vicesindaca Emily Clancy.

A concludere la giornata, lo spettacolo “Battiti” curato da Paola Palmi di Spiràlia APS e dalla compagnia Officine di Creazione del CEPS, che offrirà un momento artistico di riflessione sull’importanza dell’inclusione.

La partecipazione all’evento è gratuita, ma è necessario registrarsi a questo link

https://workwidewomen.com/2024/10/29/wonder-10-anni-diversity-equity-inclusion-bologna-13-dicembre/

Work Wide Women supporta le aziende fornendo soluzioni innovative in ambito di Diversity, Equity and Inclusion (DEI). L’azienda, nata in Italia nel 2014 con lo scopo di diminuire la disoccupazione femminile e proporre percorsi di innovative reskilling, sviluppa prodotti formativi online e onsite volti a valorizzare le diversità in azienda e attiva evoluti di Diversity Management. Work Wide Women è stata insignita da alcuni prestigiosi riconoscimenti, tra cui: il Premio Innovatori Responsabili realizzato dalla Regione Emilia Romagna; il Premio CNA Bologna per la Migliore Start-up Al Femminile; il Premio Ged – Gender Equality & Diversity, a cura della Commissione regionale per la parità e i diritti delle persone; il ‘MIA – Miss In Action’, primo acceleratore in Italia per startup e PMI innovative al femminile di Digital Magics e BNL Paribas; per due volte ha ricevuto il riconoscimento ‘Welcome For Working for Refugee Integration’ da UNHCR Italia; Linda Serra ha ricevuto il premio Enel Women in Tech.

Collabora con le principali aziende del territorio quali: Aeroporto Marconi, CAMST, Ducati, Kohler, Gruppo Hera. Da Maggio 2023 è al fianco di Città metropolitana di Bologna nel portare avanti una strategia di diffusione e brand awareness del Piano Per L’uguaglianza.