Alma Mater e Ducati ancora insieme per i prossimi tre anni

Si è svolta oggi in Rettorato la cerimonia di firma dell’accordo di collaborazione tra Università di Bologna e Ducati, un’intesa che va avanti dal 2015 e con cui l’Ateneo e la Casa motociclistica si impegnano, anche per i prossimi tre anni, a potenziare lo scambio di conoscenza tra impresa e università.

Il rinnovo dell’accordo rafforza la cooperazione tra l’Università di Bologna e Ducati in ambito di ricerca e innovazione tecnologica, didattica, orientamento al lavoro, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione.

Così ha affermato il Rettore Giovanni Molari: “Oggi rinnoviamo per la terza volta l’accordo quadro con Ducati, un bellissimo esempio di collaborazione tra Università e Impresa. In un momento storico difficile, come quello che stiamo vivendo dal punto di vista economico soprattutto con i tagli alle università, questo accordo offre la spinta per la progettazione di nuove idee per il futuro, progetti di ricerca e dottorati organizzati in modo congiunto su varie tematiche. Sono certo che anche i prossimi tre anni con Ducati saranno proficui e ricchi di risultati importanti”.

Claudio Domenicali, AD di Ducati, ha aggiunto: “Rinnovare l’impegno con una realtà di prestigio come l’Università di Bologna rappresenta un passo fondamentale per la crescita di un ecosistema in cui preparazione, ricerca e trasferimento tecnologico si incontrano. Questa sinergia ci consente di unire l’approccio teorico con la praticità del mondo industriale, contribuendo significativamente alla formazione dei professionisti del domani, capaci di affrontare le sfide sempre più complesse della mobilità e della tecnologia. Investire nella formazione significa investire nel futuro, e come Ducati non smetteremo mai di sostenere le nuove generazioni”.

L’obiettivo della nuova intesa darà quindi quello di trovare e sviluppare progetti, bandi e programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali; attivare borse di studio, assegni di ricerca e borse di Dottorato per lo svolgimento di attività di ricerca in rami di interesse per Ducati e Unibo; offrire l’accesso condiviso a infrastrutture di ricerca e laboratori comuni; realizzare iniziative di divulgazione, seminari ed eventi di approfondimento su tematiche innovative.

A livello didattico, si intende organizzare attività formative che aiutino gli studenti a conseguire la laurea e/o laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, ma anche corsi di formazione post lauream e i “Minor”, cioè percorsi tematico-interdisciplinari, facoltativi, complementari ai corsi di laurea e centrati su temi di attualità per ampliare l’ambito di formazione prevalente degli studenti con competenze utili sia per il proseguimento degli studi, sia per le richieste del mondo del lavoro.

Non mancherà, inoltre, l’organizzazione di attività di formazione rivolta ai dipendenti aziendali con i docenti dell’Università.

L’accordo favorirà una maggiore integrazione tra formazione accademica e mondo del lavoro: gli studenti Unibo potranno, infatti, accedere a tirocini, progetti di ricerca congiunti e stage presso Ducati, che offriranno esperienze pratiche e reali nell’industria automobilistica e motociclistica.

Al fine di rafforzare le collaborazioni in ambito internazionale, potranno essere messi in campo percorsi di tirocinio ed esperienze post-lauream presso il network italiano e internazionale di Ducati per studenti, laureati e dottorandi dell’Università, così come esperienze post-lauream di studenti, laureati e dottorandi di atenei stranieri del network dell’Università presso Ducati.

La collaborazione prevede anche iniziative di trasferimento tecnologico e la realizzazione di progetti di impatto sul territorio e la società.

Ducati, con la sua Fondazione, continuerà inoltre a supportare il progetto UniboMotorsport e a far parte, con l’Alma Mater, della Motor Valley University of Emilia-Romagna (MUNER), che con il suo programma formativo di eccellenza attrae nella regione i migliori studenti da tutto il mondo con l’obiettivo di formare i giovani talenti automotive del futuro.