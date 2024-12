Torna alla Chiesa di Sant’Agostino di Modena il tradizionale Concerto di Natale di Unimore

Unimore organizza il tradizionale Concerto di Natale, che si svolgerà mercoledì 11 dicembre, alle ore 21.00, presso la Chiesa di Sant’Agostino a Modena (Via Sant’Agostino, 6). L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria, fino ad esaurimento posti.

Il programma del concerto, realizzato dal Coro e Orchestra Barocca Andrea Palladio, diretta da Enrico Zanovello con la partecipazione del Coro Unimore diretto dalla prof.ssa Antonella Coppi, comprende musiche di Georg Friedrich Händel e di Johann Sebastian Bach.

Si inizierà con il “Te Deum”, una composizione liturgica scritta da Georg Friedrich Händel nel 1743. Nato lo stesso anno di Johann Sebastian Bach e Domenico Scarlatti (1685), Händel è considerato uno dei più grandi compositori dell’era barocca. Si proseguirà con la cantata “O Jesu Christ, mein’s Lebens Licht (in tedesco “Oh Gesù Cristo, luce della mia vita”) BWV 118-118b, un movimento di cantata di Johann Sebastian Bach e con il “Magnificat” in re maggiore BWV 243, una delle più importanti opere vocali di Bach. In chiusura il coro Unimore intonerà una versione del Gaudeamus Igitur, l’inno universitario internazionale.

Il concerto di quest’anno, che rientra nei festeggiamenti per gli 850 anni di Unimore, chiude un percorso musicale iniziato nel 2022 e che ha visto l’esecuzione di opere di Vivaldi, Corelli, Torelli ed Händel.

L’edizione dello scorso anno aveva visto l’esecuzione del “Ich habe genug” di Johann Sebastian Bach eseguito dall’Orchestra Barocca “gamma-ut” con violino e direzione di Susanne Scholz, con la collaborazione di Grandezze e Meraviglie – Festival Musicale Estense e dell’Istituto di Musica Antica e Prassi Musicale dell’Università di Musica e Arte Performativa di Graz.

Le modalità per registrarsi e partecipare alla serata, oltre a tutte le informazioni di dettaglio, sono reperibili alla pagina https://www.850.unimore.it/concerto-di-natale-2024/ .