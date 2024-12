Salvini “Ai sindacati chiederò la riduzione delle ore di sciopero”

ROMA (ITALPRESS) – “Il diritto allo sciopero è sacrosanto, ma ai sindacati che hanno indetto uno sciopero per 24 ore a pochi giorni dal Natale domani chiederò di limitarlo ad alcune ore”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a Tg2 Post. “Spero che vengano incontro non a Matteo Salvini”, ma “a milioni di italiani che il 12 e il 13 dicembre devono poter uscire di casa, ho il dovere di difendere anche il diritto alla vita, il diritto al trasporto e alla mobilità di milioni di italiani. Voglio ascoltare i sindacati” ma “se vorranno andare avanti in ogni caso eserciterò i miei diritti e i miei doveri di ministro”.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).