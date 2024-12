Appuntamento a Limidi: sindaca e giunta incontrano cittadini, commercianti e imprese

Martedì 10 e mercoledì 11 dicembre è in programma a Limidi di Soliera la nuova tappa dell’iniziativa “Appuntamento in frazione”, promossa dall’amministrazione comunale con la finalità di offrire ai cittadini la possibilità di conoscere i nuovi amministratori e di coltivare l’incontro, lo scambio di punti di vista e di opinioni. Per la sindaca Caterina Bagni e la squadra degli assessori è fondamentale conoscere da vicino i territori più decentrati rispetto al capoluogo, in una logica di prossimità e di cura della città.

Martedì 10 dicembre, a partire dalle ore 17, l’appuntamento è al Centro sociale “Ornello Pederzoli” di via Papotti 18, per raccogliere domande, proposte e segnalazioni. In serata, alle ore 21, nello stesso luogo si terrà un’assemblea pubblica con un focus sui progetti per la frazione.

La mattina di mercoledì 11 dicembre, dalle ore 9 alle ore 13, si rinnova invece la passeggiata di sindaca e assessori per incontrare i commercianti e le imprese del territorio.

“La recente esperienza a Sozzigalli di fine novembre”, spiega l’assessora alla Partecipazione e alle Frazioni Roberta Lanza, “è stata innovativa e arricchente. Ci ha permesso di incontrare cittadini, attività commerciali e aziende locali nel segno di un rinvigorimento della partecipazione, dell’ascolto, del confronto e dell’informazione reciproca. Andare direttamente nel territorio offre l’occasione di una relazione e di un dialogo democratico, aperto e sincero con i cittadini. Visitare le aziende e i negozi ci ha consentito inoltre di entrare in relazione con le storie, spesso familiari, di nascita delle diverse attività, dando attenzione alle reti di persone e solidarietà che si sono create nel tempo.”