Rissa tra giovani nella notte a San Martino in Rio

Poco prima dell’una e mezza di questa notte i Carabinieri di Bagnolo in Piano su input dell’operatore in servizio al 112 intervenivano in viale Cottafavi a San Martino in Rio dove personale del 118 era intervenuto per prestare soccorso a due giovani nordafricani di 28 e 29 anni residenti nel reggiano che presentavano ferite superficiali da arma da taglio alle braccia e mani.

Sul posto i carabinieri accertavano che le ferite riportate dai due giovani erano da ricondurre a una rissa avvenuta, per cause al vaglio dei carabinieri, poco prima sempre a San Martino in Rio ad opera di due gruppi opposti di giovani. Nel corso degli accertamenti si appurava che altro giovane 19enne italiano residente nella bassa reggiana, era ricorso autonomamente alle cure in ospedale per una ferita all’avanbraccio sempre causata da arma da taglio riportate nel corso della rissa in premessa.

Sui fatti sono in corso le indagini dei Carabinieri di Bagnolo in Piano che hanno curati il primo intervento e dei carabinieri di San martino in Rio per chiarire con esattezza i fatti e per identificare tutti i coinvolti nella rissa allontanatisi prima dell’arrivo dei Carabinieri.