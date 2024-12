Reggio Emilia: maltrattamenti in famiglia, allontanato viola la misura. Arrestato

Si sarebbe reso responsabile di gravi condotte maltrattanti nei confronti della moglie e dei figli in conseguenza dei quali, un 42enne residente nel capoluogo veniva denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci, in ordine al reato di maltrattamenti in famiglia. La Procura reggiana, concordando con le risultanze investigative, richiedeva ed otteneva dal Tribunale di Reggio Emilia la misura cautelare non custodiale dell’allontanamento dalla casa familiare e dai luoghi frequentati dalle vittime, con assoluto divieto di accedervi per qualunque ragione, senza autorizzazione del Giudice, con l’applicazione del braccialetto elettronico.

L’attuale misura è stata però violata poco dopo la mezzanotte del 7 dicembre quando il 42enne, si presentava sotto casa della ex moglie. La vittima allertava nell’immediato il 112 che a sua volta inviava immediatamente sul posto una pattuglia dei carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia. Giunti sul posto, i militari trovavano ad attenderli la vittima, la quale riferiva di aver poco prima ricevuto delle minacce dall’ex marito che si era presentato sotto casa pretendendo di vedere i figli.

La donna, in forte stato di agitazione riferiva che lo stesso si era allontanato a bordo della sua autovettura portando con sé uno dei loro figli. I carabinieri della sezione radiomobile, coadiuvati da una pattuglia della polizia di stato della Questura di Reggio Emilia, si mettevano sulle tracce dell’uomo, rintracciando l’autovettura del 42enne, che nel frattempo aveva avuto un sinistro stradale fortunatamente senza conseguenze per alcuno.

Veniva quindi fermato e bloccato, in evidente stato di ebrezza alcolica e con al seguito il proprio figlio minore. L’uomo veniva accompagnato presso gli uffici di Corso Cairoli e contestualmente il minore veniva affidato alla madre. Poiché sorpreso dagli operanti a guidare il veicolo dopo aver fatto uso smodato di bevande alcoliche, si procedeva al ritiro della patente di guida procedendo alle sanzioni previste dalla legge.

Alla luce della flagranza del reato di violazione della misura imposta dell’allontanamento dalla casa familiare i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia procedevano all’arresto del 42enne, ristretto a disposizione della Procura reggiana. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.