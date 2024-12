Modena: viola i divieti imposti in tema di codice rosso. Arrestato

Nel pomeriggio ieri, a Modena, i Carabinieri della locale Compagnia hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato di un 59enne di origini siciliane, ritenuto responsabile del reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa – art. 378 bis c.p.p.

L’uomo veniva colto nell’intento di introdursi nell’abitazione da cui era stato allontanato in forza di provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, poiché indagato per reati in tema di codice rosso, dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Modena inviati nella località in seguito alla richiesta telefonica della persona offesa

Processato per direttissima nella mattinata odierna al Tribunale di Modena, il Giudice, convalidando l’arresto, ne ha disposto la custodia cautelare in carcere.