Maranello, annullate per maltempo le iniziative in piazza Libertà dell’ 8 dicembre

A causa del maltempo previsto per domenica 8 dicembre, a Maranello sono state annullate quasi tutte le iniziative natalizie che avrebbero dovuto tenersi in Piazza Libertà e in Via Stradi durante la giornata.

Nel dettaglio, gli unici appuntamenti confermati sono l’accensione del grande albero di Natale in piazza e delle luminarie, che si terrà alle ore 17, e il concerto del Coro Gospel ‘RDM Fortress Gospel Choir di Modena’, che avrà luogo alle 17.15 presso la Chiesa di San Biagio.

La consegna delle piante per l’iniziativa ‘Un albero per ogni nato’ è rinviata a domenica 22 dicembre.

Per l’allerta meteo sono stati invece annullati il Bel Mercato (mercatino dell’arte e dell’ingegno, dei commercianti e delle associazioni con esposizione e vendita di prodotti tipici natalizi e shopping), l’esibizione del Corpo Bandistico Vigo Cortesano, le premiazioni della Disfida della Zuppa Inglese e l’Area food con polenta concia, gnocco fritto e vin brulè.