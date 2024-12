Quattro Castella, sabato mattina chiusa la Sp78

La Provincia di Reggio Emilia informa che dalle 8.30 alle 10 di domani, sabato 7 dicembre, la Sp 78 sarà chiusa al transito nel tratto denominato via Matildica, all’altezza del numero civico 3, in comune di Quattro Castella. Il provvedimento è stato adottato, su richiesta del Comune di Quattro Castella, per consentire un intervento di manutenzione straordinaria ad una quercia monumentale presente in quel punto della Sp 78.

Durante la chiusura per raggiungere Bergonzano e Salvarano si dovrà pertanto utilizzare da Montecavolo la Sp 23 (via Vespucci, via IV Novembre, via Kennedy e, da Salvarano a Bergonzano, via Cavour).