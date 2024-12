Una partecipazione in forte crescita per l’edizione 2024 del Morejobs Career Day di Unimore, l’appuntamento, giunto alla sua nona edizione, nel quale le imprese partecipanti incontrano studenti e studentesse, laureati/e per offrire opportunità di tirocinio e di inserimento nel mondo del lavoro. Rispetto allo scorso anno le presenze sono aumentate di circa il 50 per cento: hanno infatti preso parte all’iniziativa, realizzata dall’ Ufficio Orientamento al Lavoro e Placement di Unimore, quasi 750 studenti e laureati, contro i 500 della passata edizione.

Grande soddisfazione anche tra le oltre 100 aziende partecipanti con colossi nazionali e internazionali del calibro di: Adecco, Amplifon, Arag, AVL, Banca Mediolanum, Bper, Cellular Line, Coop Allenaza 3.0, Decathlon, Florim, Generali, Gruppo Hera, Marazzi, Smeg, Gruppo Cremonini, Deloitte, Transmec Group, ma anche agenzie per il lavoro e selezione del personale.

L’obiettivo è quello di tornare ai numeri pre-covid, in cui si registravano mediamente un migliaio di presenze ogni anno, un traguardo che sembra sempre più vicino, se si conferma l’attuale trend di crescita.

Nel corso della manifestazione studenti e laureati hanno l’opportunità di consegnare i loro curriculum vitae direttamente ai referenti aziendali: attraverso lo svolgimento di brevi colloqui hanno così l’opportunità di valorizzare le loro motivazioni, aspettative e capacità di relazione.