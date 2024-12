Modena: 300 mila euro per ambulanze e pulmini

Sono online gli esiti del Bando TRASPORTI-A-MO, strumento di Fondazione di Modena nato per contribuire al rinnovo e all’ammodernamento del parco-mezzi dedicato all’attività di trasporto in condizioni di emergenza-urgenza e trasporto sociale, incentivando e valorizzando il contributo dei volontari che operano sul territorio.

Con un budget di 300 mila euro sono state attivate due line di finanziamento: la prima per contribuire all’acquisto di ambulanze di pronto soccorso idonee al servizio in emergenza 118, aventi caratteristiche e dotazioni di bordo conformi agli standard vigenti; la seconda per cofinanziare l’acquisto di automezzi di trasporto socio-sanitario destinati al trasporto di persone disabili, malati, persone affette da difficoltà motorie e parzialmente/non autosufficienti.

A trovare sostegno nella prima linea di finanziamento sono state l’Avap Croce Blu di Modena, l’Avap Alta Val Dolo e Dragone, il Corpo volontari di pronto soccorso Avap di Formigine e l’Avap di Pavullo.

La seconda linea di finanziamento, quella dedicata al trasporto socio-sanitario, vede fra i beneficiari: Fondazione La Locomotiva; Casa della gioia e del sole; Avpa Croce Blu Castelfranco Emilia, Nonantola, San Cesario sul Panaro; Nazareno società cooperativa sociale, Associazione cristiana attività espressive, Croce Rossa di Modena, Avap Sestola, Croce Rossa di Prignano, Auser Distretto Sorbara, Cooperativa Gulliver, Cooperativa Caleidos, Cooperativa Concresco e Fondazione P.A. System Pubbliche Assistenze Provincia di Modena.