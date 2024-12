GP di Abu Dhabi: Carlos quarto, Charles sesto nelle seconde libere

Si chiude nel segno della McLaren il venerdì del Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno che fa tappa sul circuito di Yas Marina, negli Emirati Arabi Uniti.

Carlos Sainz e Charles Leclerc (Ferrari) hanno ottenuto il quarto e il sesto tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi.

56 giri. Carlos e Charles hanno iniziato il turno con gomme Medium con le quali hanno ottenuto rispettivamente 1’24”570 e 1’24”540. A metà sessione su entrambe le SF-24 sono state montate gomme Soft con le quali entrambi i piloti hanno migliorato, Sainz in 1’24”099 e Leclerc in 1’24”201. Nell’ultimo quarto d’ora sia Charles che Carlos hanno caricato carburante per girare in configurazione gara completando 28 tornate ciascuno.

Leclerc aveva ottenuto il miglior tempo nella prima sessione. La sessione però ha portato brutte notizie al team visto che sulla SF-24 numero 16 è stato necessario sostituire il pacco batteria e questo comporterà una penalità di dieci posizioni sulla griglia domenica.