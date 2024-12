Dal 9 dicembre Teatro dei Venti presenta gli studi della Trilogia dell’Assedio nelle Carceri di Castelfranco e Modena

Dal 9 al 16 dicembre nell’ ambito di Trasparenze di Teatro Carcere, il Festival del Coordinamento Teatro Carcere Emilia Romagna organizzato dal Teatro del Pratello. A Castelfranco Emilia e Modena andranno in scena gli studi dei tre capitoli della Trilogia dell’Assedio che compongono un unico progetto drammatico, Edipo Re, Sette contro Tebe, Antigone.

Edipo Re – studio, 9 e 10 dicembre nella Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia, Sette contro Tebe – studio 12 e 13 dicembre, e Antigone – studio, 14 e 16 dicembre nella Casa Circondariale Sant’Anna di Modena. L’accesso agli studi è riservato a un pubblico già autorizzato.

Gli studi sono i primi preziosi incontri con il pubblico, non uno spettacolo finito, ma un’importante fase del lavoro, un esperimento, un’occasione per prendere appunti e per testare tutte le componenti dello spettacolo che sarà.

Le sale teatrali delle Carceri sono state allestite per lavorare in uno spazio teatrale funzionale, nel quale poter sperimentare una relazione con il palcoscenico e poter dare forma a un’esperienza teatrale autentica, dove esplorare linguaggi, emozioni e dinamiche sceniche in un contesto capace di generare nuove prospettive e relazioni umane.

La Trilogia dell’ Assedio inizia con lo studio di Edipo Re da Sofocle, in cui si narra la vicenda del re di Tebe nel momento in cui scopre che i suoi tentativi di evitare il funesto destino previsto da un oracolo sono stati vani. Il suo fallimento e la sua disgrazia daranno origine alle vicende seguenti, inerenti i suoi quattro figli: la battaglia tra Eteocle e Polinice nei Sette contro Tebe da Eschilo, e il dilemma delle sorelle Antigone e Ismene di come comportarsi verso la sepoltura di un fratello considerato traditore nell’episodio conclusivo, tratto da Antigone di Sofocle.

Drammaturgia di Vittorio Continelli, Azzurra D’ Agostino, Stefano Tè. Regia di Stefano Tè. Bozzetti della scenografia e dei costumi a cura di F. M.

La Trilogia dell’Assedio debutterà all’interno della Stagione di ERT Emilia Romagna Teatro Fondazione, dall’11 al 23 febbraio del 2025 presso il Teatro delle Passioni di Modena.

Produzione Teatro dei Venti, in coproduzione con Emilia Romagna Teatro Fondazione ERT / Teatro Nazionale e con il Coordinamento Teatro Carcere Emilia Romagna con il sostegno di Ministero della Cultura e Regione Emilia-Romagna con il contributo di Fondazione di Modena all’interno del progetto Abitare Utopie con il contributo di BPER Banca.

La Trilogia dell’Assedio è creata nell’ambito di AHOS All Hands on Stage, progetto cofinanziato dal programma Creative Europe.

CORSI DI FORMAZIONE E PROFESSIONALIZZAZIONE

Grazie al progetto AHOS All Hands on Stage sono stati attivati da ottobre a novembre dei corsi di formazione di illuminotecnica, a cura di Marcello Marchi, all’interno delle carceri di Modena e Castelfranco Emilia. Corsi propedeutici ai tirocini formativi, volti a sviluppare competenze per la professionalizzazione dei detenuti in ambito teatrale, che verranno attivati da gennaio 2025 presso Teatro dei Venti, ERT – Emilia Romagna Teatro Fondazione (Teatri Storchi e Teatro delle Passioni), Teatro Pavarotti-Freni Modena, ATER Fondazione (Teatro Magnani di Fidenza).

Questa iniziativa si affianca ad attività analoghe realizzate nei paesi europei coinvolti nel progetto AHOS All Hands on Stage, tra cui Germania, Polonia, Serbia e Grecia.

AHOS si concluderà nel luglio del 2025 e tra gli output prevede anche la scrittura di un Manuale di buone pratiche di teatro in carcere a livello europeo a cura di Oliviero Ponte Di Pino e Giulia Alonzo di Ateatro.

GLI UNDER 25 RACCONTANO IL TEATRO IN CARCERE

La Konsulta, il gruppo il gruppo aperto a ragazzi e ragazze under 25, per progettare, accompagnare e raccontare Trasparenze Festival e altri progetti artistici e socio-culturali del Teatro dei Venti, è in trasferta per Trasparenze di Teatro Carcere.

In occasione delle tappe del festival in Emilia-Romagna, si è messa in viaggio per raccontare le storie che nascono dentro e fuori dalle mura del carcere.

Nelle prime quattro tappe, il gruppo ha visitato la Casa Circondariale di Parma, di Ravenna, Forlì e la Chiesa di Santa Maria della Vita a Bologna, raccogliendo testimonianze da attori, operatori e protagonisti del Coordinamento Teatro Carcere. Tutto questo lavoro confluirà in un podcast speciale dedicato agli spettacoli e alle esperienze uniche di questa rete.

Il festival proseguirà fino a dicembre, e la Konsulta sarà presente anche per le tappe successive a Bologna, Reggio Emilia, Ferrara, Forlì, Ravenna e per la Trilogia dell’Assedio – studi, del Teatro dei Venti nella Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia per il primo capitolo Edipo Re.

Visita i siti www.teatrodeiventi.it – www.teatrocarcere-emiliaromagna.it