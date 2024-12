Al via domattina la due giorni della Maratona di Reggio Emilia-Città del Tricolore-Trofeo Parmigiano Reggiano

Scatta sabato 7 dicembre alle ore 10, con l’apertura del Centro Maratona, allestito presso il PalaBigi di Via Guasco, la due giorni della Maratona di Reggio Emilia-Città del Tricolore-Trofeo Parmigiano Reggiano.

Il Centro Maratona, aperto sia ai runner (ritiro pettorali e pacco gara) che agli appassionati e ai semplici curiosi, accoglie stand espositivi e una serie di iniziative. Ecco un estratto dell’agenda di sabato 7 dicembre al Centro Maratona-PalaBigi:

ore 10 apertura Centro Maratona.

ore 11 dibattito “Sport e turismo, turismo e città, sport e città. Si può convivere?”. Partecipano: Giammaria Manghi (capo della segreteria politica della presidenza della Regione Emilia Romagna), Stefania Bondavalli (assessora a economia urbana e sport del Comune di Reggio Emilia), Stefano Righini (Maratona di Ravenna)e Fabia Maramotti (atleta internazionale).

ore 15 presentazione gruppo BLS.

ore 15.15 “Correre incontro alla vita”, incontro con Mariana Davolio, autrice del libro “Metamorfosi, la mia corsa con la vita”.

ore 15.45 “Gast 10 anni di Maratona a Reggio Emilia”, la onlus taglia il traguardo di un decennio al fianco della manifestazione.

ore 16.15 presentazione Run4Charity-Coop Alleanza 3.0.

ore 17 presentazione gruppo pacer.

ore 18 presentazione top runner maratona e mezza maratona.

ore 20 chiusura centro maratona.

Da segnalare che nel pomeriggio di sabato è attesa la statunitense Julia Garling, per raccontare la sua vicenda di lotta alla malattia e maratone, corse… in tutti gli stati USA.

Dopo la chiusura alle ore 20 di sabato 7 dicembre, il Centro Maratona riaprirà poi domenica 8 dicembre alle ore 7.

IL PROGRAMMA DI DOMENICA 8 DICEMBRE – Il focus si sposta dal Centro Maratona-PalaBigi (sabato 7 dicembre) a Piazza della Vittoria (domenica 8 dicembre).

Il programma di domenica 8 dicembre in Piazza della Vittoria:

ore 9 partenza 28esima edizione Maratona di Reggio Emilia-Città del Tricolore-Trofeo Parmigiano Reggiano.

ore 9.45 partenza Run4Charity-Coop Alleanza 3.0 (non competitiva di 4 chilometri).

dalle ore 11.10 arrivo primi atleti partecipanti alla Maratona di Reggio Emilia-Città del Tricolore-Trofeo Parmigiano Reggiano e, a seguire, arrivo primi atleti partecipanti alla prima edizione della Mezza Maratona del Tricolore-Gran Premio Riunite (che parte da Montecavolo alle 10.30).

ISCRIZIONI LAST MINUTE – Per la mezza maratona non è prevista “finestra” di recupero e le iscrizioni sono chiuse, per la maratona è invece prevista possibilità di iscriversi last minute sabato 7 dicembre presso il Centro Maratona-PalaBigi, a 70 euro. Per quanto riguarda invece la non competitiva Run4Charity-Coop Alleanza 3.0, iscrizioni attive presso sede Uisp Reggio Emilia (al mattino), sedi delle 10 onlus partecipanti, e Centro Maratona-PalaBigi sabato 7 e domenica 8 dicembre (fino a poco prima del via).

IN TV – La Maratona di Reggio Emilia-Città del Tricolore-Trofeo Parmigiano Reggiano sarà in tv, lunedì 9 dicembre alle ore 22.30, con un’ampia sintesi su Sky Sport Arena. La sintesi della manifestazione sarà trasmessa anche nei giorni successivi su TeleReggio.

MAGAZINE UFFICIALE – Il magazine della manifestazione è disponibile sul sito internet ufficiale (link diretto: https://www.maratonadireggioemilia.it/maga 0:>;ine.html); all’interno statistiche, percorsi di maratona e mezza, vademecum runner e saluti istituzionali delle autorità.

RECORD DELLA GARA – Primato assoluto della maratona il 2h12’26 firmato dal ruandese John Hakizimana nell’edizione 2022; il primato femminile è invece di Giovanna Epis, un 2h28’03 nel 2020 non sul percorso “tradizionale”, ma sul tracciato ricavato all’interno della zona industriale di Mancasale, per permettere la disputa del campionato italiano nonostante l’emergenza Covid.

IL PERCORSO – LE STRADE DELLA MARATONA (E DELLA MEZZA): Piazza della Vittoria – Corso Cairoli – Via Franchetti – Viale Timavo – Via Nobili – Via Spallanzani – Piazza Martiri 7 Luglio – Piazza Vittoria – Corso Cairoli – Via Mazzini – Via Emilia Santo Stefano – Piazza Del Monte – Via Emilia San Pietro – Via Roggi – Viale Montegrappa – Via Ariosto – Piazza Roversi – Corso Garibaldi – Via Guasco – Piazzetta Bryant – Via Magenta – Lungo Crostolo – Via Zanichelli – Via Francia – Via Unione Sovietica – Via Fratelli Rosselli – Via Sormani Moretti – Via Ungheria – Via Fratelli Rosselli – Parcheggio Villa Levi – Stradello Villa Levi – Via Bartolo Da Sassoferrato – Via Ruozzi – Via Ghiarda – Via Strozzi – Montecavolo: Via Montegrappa – Strada Provinciale 23 – Via Togliatti (PARTENZA MEZZA MARATONA) – Via Fratelli Cervi – Via Vespucci – Strada Provinciale 23 – Via Piave – Reggio Emilia: Via Freddi – Via Giovanardi – Via Della Polita – Via Strozzi – Via Francia – Via Zanichelli – Via Beltrami – Via Gambini – Via Ghiarda – Via San Rigo – Via Ruozzi – Via Fratelli Rosselli – Via Guittone D’Arezzo – Via Martiri Della Bettola – Ciclopedonale Lungocrostolo – Via Martiri Della Bettola – Piazza Lepanto – Viale Umberto Primo – Piazza Diaz – Via Ariosto – Piazza Roversi – Corso Garibaldi – Via Mazzini – Corso Cairoli – Piazza Della Vittoria.