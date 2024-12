Via Clelia a Sassuolo si trasforma nella via della ceramica artistica

Domenica 8 dicembre, a partire alle 17 si terrà l’inaugurazione di un progetto di valorizzazione territoriale che ha portato alla realizzazione di nuove luminarie ispirate alla storia della ceramica sassolese.

“La ceramica è arte, design e innovazione. La storia della nostra città e della nostra comunità ne è una viva testimonianza – affermano il Sindaco di Sassuolo Matteo Mesini e l’Assessore al Turismo, Commercio e Cultura del Comune di Sassuolo Federico Ferrari – un dato confermato dal successo che in tutto il mondo, quando si dice ceramica, si pensi immediatamente a quella prodotta in questo territorio.

Una storia che va narrata, ricordata e celebrata anche nel centro della nostra città che potrà così vantare un elemento caratteristico in grado di richiamare immediatamente alla ceramica e, al tempo stesso, all’arte, al design e alla tradizione industriale del territorio. Un progetto sinergico e frutto di una straordinaria collaborazione fra pubblico, privato e terzo settore nata in seno all’Aps Renovatio Crew che ha ideato e seguito lo sviluppo progettuale che, come Comune di Sassuolo, abbiamo immediatamente sostenuto insieme a Confindustria Ceramica, a Confcommercio, ai commercianti di Via Clelia e finanziato anche grazie all’importante contributo di Ceramica Ascot. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito per rendere permanente questo progetto nel cuore della città”.

Il progetto, promosso da Confcommercio e ideato da Renovatio Crew aps, è volto a ripercorrere la storia della ceramica attraverso la reinterpretazione di alcune delle più iconiche piastrelle che hanno reso Sassuolo famosa in tutto il mondo.

Passaggi che hanno contribuito in maniera determinante all’evoluzione della ceramica contemporanea, e che dall’8 di Dicembre illumineranno la centralissima via Clelia a testimonianza del ruolo fondamentale che l’industria ceramica ha avuto nello sviluppo della nostra società.