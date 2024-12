Un innovativo sistema per la gestione delle immagini è ora in dotazione alla Sala Ibrida del CORE

Un innovativo sistema di registrazione, archiviazione e condivisione di immagini sarà a disposizione della Sala Ibrida della Gastroenterologia del CORE grazie al prezioso contributo dell’Associazione Vittorio Lodini per la Ricerca in Chirurgia Odv. La Sala Ibrida è una sala operatoria a uso multidisciplinare dotata di un apparecchio radiologico avanzato che si avvale di tecniche di realtà virtuale. Grazie a questa importante donazione la Sala si arricchisce ulteriormente di un prezioso strumento di interazione intraoperatoria, di formazione e di divulgazione scientifica al servizio delle strutture di Chirurgia Vascolare diretta dal dottor Nicola Tusini e di Gastroenterologia Endoscopia Digestiva diretta dal dottor Romano Sassatelli.

Il nuovo sistema OneViewX costato 50mila euro è costituito da hardware e software ad alta funzionalità in grado di integrare fino a otto segnali video di dispositivi intraoperatori. Grazie alla tecnologia sarà possibile avvalersi in simultanea di immagini radiologiche di TAC preoperatorie e immagini radiologiche dell’Angiografo robotizzato durante interventi eseguiti per via intravascolare o endoscopica (realizzati cioè navigando all’interno dei vasi arteriosi e delle vie digestive, biliari e pancreatiche). Lo strumento consentirà inoltre di gestire immagini da telecamera teleguidata che mostra in diretta la procedura con gli operatori e i relativi strumenti e potrà gestire immagini provenienti da ecografo esterno.

OneViewX permette l’acquisizione e il montaggio di tutte queste immagini in simultanea, in maniera rapida, semplice e intuitiva. Tramite un piccolo telecomando a quattro tasti l’operatore (chirurgo o endoscopista) può disporre sul video del sistema gli ingressi video da selezionare e a fine procedura, in pochi minuti, può ricostruire in un unico filmato tutte le fasi salienti dell’intervento che in questo modo diventano facilmente fruibili per rivalutazioni a posteriori o per essere condivise con altri operatori anche di altre strutture. Questo sistema permette anche di interagire in diretta con i colleghi nella sala di controllo, attraverso cuffie e microfoni Wireless di alta qualità, al fine condividere in diretta l’esecuzione degli interventi, in particolare nel caso di formazione di medici o chirurghi discenti ospiti o di specializzandi, evitando in tale maniera la loro esposizione radiologia diretta. Il sistema OneViewX consente infine dirette operatorie per convegni a distanza o addirittura su dispositivi cellulari o portatili senza necessità di personale specializzato e garantendo l’anonimizzazione automatica per proteggere la privacy del paziente.

La donazione all’Ausl è stata resa possibile grazie all’Associazione Vittorio Lodini con il suo gruppo “Le Amiche del Core”, e al contributo di Arti Grafiche Reggiane e Lai Spa, di Officina Medici Srl-Casalgrande e dell’ Associazione Turistica Pro Loco Ramiseto.

La Direttrice generale Cristina Marchesi ha ringraziato di cuore per questa tecnologia all’avanguardia che rappresenta un importante ausilio al lavoro di squadra dei professionisti e che consentirà di implementare le attività interdisciplinari. “Grazie a voi che ci sostenete – ha detto – e contribuite a rendere qualitativamente sempre più alto il livello della nostra Sanità Pubblica”.