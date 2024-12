Natale al castello di Formigine: intrattenimento per grandi e bambini, musica e artisti di strada

Dopo la spettacolare accensione dell’albero di Natale in piazza Calcagnini sulle note del coro Gospel, entrano nel vivo le iniziative natalizie a Formigine.

I mercatini, aperti nei weekend fino a fine anno e curati da Bernardi eventi, avranno il sapore di quelli dell’Alto Adige, davanti al castello quest’anno custodito da due cavalli luminosi a grandezza naturale.

Due i punti di ritrovo per tutti i bambini: in piazza Calcagnini con il Babbo Natale pronto a ricevere tutte le letterine e con i giochi di una volta, e in piazza Italia il 7, 8, 14 e 15 dicembre con il magico mondo di Frozen e la casa di Santa Claus.

Via Trento Trieste sarà il luogo dell’intrattenimento dal vivo e degli artisti di strada; il 14 dicembre, dalle 16, musica con il duo Sabrina Sotgiu/ Samuele Balugani e la busker ChiaraMenta; il 22 uno show che ripercorre i brani più famosi della storia della musica, da Elton John ai Queen, da Zucchero a Pino Daniele.

Tra gli eventi da non perdere: sabato 7 dicembre, alle 16, intrattenimento con il cantante Marco Ligabue; domenica 15, alle 10.30 discesa di Babbo Natale dalla torre del castello e, alle 21, concerto di Spira mirabilis in Auditorium (via Pagani 25); sempre in Auditorium: sabato 21 alle 18 concerto del Flauto Magico e il 29 alle 16, concerto gospel di fine anno organizzato dall’Avis.

Nel fine settimana centrale del mese più dolce dell’anno, anche i mercatini proporranno i migliori prodotti di cioccolato e pasticceria.

Infine, spazio ai presepi, autentica rappresentazione della natività, dal 7 dicembre al 6 gennaio all’interno della Chiesa della Madonna del Ponte (via S. Pietro 1) e dall’8 dicembre fino all’8 gennaio presso Sala Loggia (piazza Repubblica 5, a cura di Proform, in collaborazione con il Gruppo formiginese Amici dell’Arte).

Commenta il Sindaco Elisa Parenti: “Ringrazio l’assessorato al Coordinamento eventi per l’impegno profuso affinché anche questo periodo natalizio offra sempre nuove opportunità ai formiginesi e a persone provenienti dai comuni limitrofi. Un ringraziamento speciale anche a tutte le associazioni e ai commercianti che si mettono in gioco proponendo nuove iniziative”.