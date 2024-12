“Il Comune di Maranello autorizza eventi mercatali senza consultare gli operatori del mercato settimanale”

“L’evento che si terrà domenica 8 dicembre è a tutti gli effetti un mercato ma senza il coinvolgimento di tutti gli operatori del mercato settimanale”. Così interviene Matteo Tadolini di Anva Confesercenti Modena e operatore del mercato di Maranello che aggiunge: “Lo ribadiamo ancora una volta, visto che purtroppo l’amministrazione comunale non ascolta le nostre istanze: questi eventi, che non coinvolgono tutti gli operatori del mercato settimanale, oltre che “borderline” danneggiano gli operatori del mercato settimanale del mercoledì. Operatori che regolarmente pagano l’esoso canone mercatale all’Amministrazione Comunale e che garantiscono un servizio alla comunità maranellese tutto l’anno”.

Anva Confesercenti Modena aggiunge anche un’ulteriore nota amara alla vicenda. Infatti, nei giorni scorsi alcuni operatori del mercato settimanale hanno chiesto all’Amministrazione comunale chiarimenti in merito all’evento dell’8 ricevendo, però, risposte scortesi. A questo proposito Anva ricorda inoltre che, in riferimento all’ art 6 comma 4 L.R. 12/99, “i comuni pongono in essere gli atti amministrativi in materia di fiere e di mercati, sentite le associazioni degli operatori su area pubblica e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale”.

“A questa Federazione di Categoria, – aggiunge Paolo Panini, Vicepresidente Provinciale Anva Confesercenti Modena – sul mercato dell’8 dicembre non è mai pervenuta la richiesta di parere previsto dalla L.R.; pertanto, in base alla sentenza del TAR Emilia-Romagna n. 454/2002 a nostro avviso gli atti autorizzativi di questo mercato sono nulli”.

Un danno ingente per gli operatori, secondo Anva, in particolare in questo periodo dell’anno dove si lavora di più. “Se la volontà dell’Amministrazione Comunale – continua Tadolini – è quella di danneggiare gli ambulanti del mercato settimanale ce lo faccia sapere, in modo che, come imprenditori, possiamo prendere le nostre decisioni” conclude Matteo Tadolini di Anva Confesercenti Modena e operatore del mercato di Maranello.