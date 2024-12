Dal 7 dicembre via agli eventi di Natale a Castelnovo Monti

Si avvicinano le festività natalizie, e a Castelnovo vengono proposti molti eventi che vedono in campo per la promozione e valorizzazione del paese e del territorio in primo luogo i commercianti locali.

La giornata che aprirà ufficialmente questa serie di iniziative sarà sabato, 7 dicembre, quando il centro del paese ospiterà Il villaggio di Babbo Natale e tante altre attrazioni. Un pomeriggio che dalle 14.30 alle 18 offrirà attrattive, giochi, merende e divertimento rivolto a bambini e adulti, davvero per tutta la famiglia. In particolare lungo la centrale via Roma ci saranno diverse “casette” con oggettistica natalizia, ognuna animata da babbi Natale, elfi e tanti personaggi tradizionali, ma anche i commercianti allestiranno banchi e stand al di fuori dei loro locali. Saranno presenti anche stand della Croce Verde di Castelnovo Monti e Vetto e di altre associazioni di volontariato, anche qui con animazioni, musica e personaggi in costumi natalizi. Per la giornata è stata attivata anche una collaborazione con le scuole materne ed elementari: ci sarà un laboratorio che coinvolgerà 150 bambini e alcuni genitori che saranno preparati e “vestiti” da Babbi Natale ed elfi, e si esibiranno in diverse piazze e angoli del centro. Nel corso della giornata per il centro del paese girerà il trenino di Natale, e anche un “drago mobile” nelle strade e piazze. Non mancherà la Banda di Felina con la sua musica, e anche in questo caso i costumi a tema natalizio. Ci sarà anche la slitta di Babbo Natale per fare foto ricordo, a cura della Proloco di Felina. Le attività Fior d’Elisa e Il Mulino, allestiranno una bellissima area verde in cui sarà possibile scegliere il proprio albero di Natale ma anche ghirlande e addobbi. In piazza Peretti è in programma uno spettacolo di burattini. E ancora ci saranno i gonfiabili per i bambini, banchetti con caramelle, crepes, cioccolata calda e tanto altro.

Sempre il 7 dicembre prenderà il via l’iniziativa “I caffè che suonano – piccole gioie in musica”, una rassegna musicale diffusa nel centro del paese a cura del Conservatorio Peri – Merulo insieme al Comune di Castelnovo e i commercianti: piccole formazioni musicali regaleranno concerti nei dehor e nei locali del centro. L’evento si ripeterà anche il sabato successivo, il 14 dicembre. Nella prima “uscita” questo sabato suoneranno alle ore 16 al Direzionale, nel dehor del Cin Cin Bar, Ornil Muharremi e Davide Scifo alle chitarre; alle 16.30 all’Isolato Maestà Irene Zarba, Francesco Carasi, Gabriele Faustini e Luigi D’Amelio ai clarinetti; alle ore 17 nel dehor del VR Giacomo Galvani al flauto e Francesco Bergonzani alla chitarra; alle 17.30 nello spazio – laboratorio di Simona Sentieri in centro storico Anna Gabbi all’arpa. Sabato 14 dicembre invece alle ore 16 in piazza Gramsci, nel dehor del bar – gelateria Denis Maya Boiardi e Maddalena Boni ai violini, Francesco Bergonzani alla chitarra; alle 16.30 Stefano Rosati e Matilde Mazzacani alle fisarmoniche; alle 17 nel dehor del VR Nicola Arduini, Letizia Davoli, Irene Ferrari, Agnese Ferrari e Viola Volpi ai violoncelli; alle 17.30 nello spazio – laboratorio di Simona Sentieri, Mattia Romei, Alessio Bonilauri e Marcello Giudice alle chitarre.

Inoltre dal 7 dicembre, sarà aperta e visitabile al Centro Laudato Sì la grande mostra di presepi allestita dal Gruppo Storico Il Melograno, in collaborazione con il Parco Nazionale dell’Appennino tosco-emiliano e con il Comune di Castelnovo. Un progetto che connette natura, fede e cultura. La mostra vuole essere un omaggio al legame tra l’uomo e l’ambiente. I presepi diventano simboli di condivisione e armonia. Saranno esposti fino al 6 gennaio 2025 al Laudato Sì, alla Pietra di Bismantova, e in altri luoghi di Castelnovo, tra cui negozi del centro e gazebo allestiti in occasione degli eventi. Ciascun visitatore potrà essere membro della “giuria popolare diffusa” votando per il presepe preferito (Per ulteriori informazioni: infosegreteriailmelograno@gmail.com – 333 2718737).

Ma gli eventi di avvicinamento al Natale non si fermano qui: il 22, 23 e 24 dicembre il centro storico ospiterà il Mercatino di Natale, con tanti artigiani che proporranno le loro creazioni: anche in queste occasioni saranno presenti anche associazioni di volontariato e scuole, per giornate che saranno animate con musica, merende, divertimento: il 22 ottobre ad esempio ad animare le strade e piazzette più antiche del paese ci saranno gli Ottoni Matildici, al pomeriggio anche le Majorette che si esibiranno nelle varie piazze; il 23 le scuole con cori e canzoni; il 24 cornamuse e zampognari, e anche i tradizionali e amatissimi Babbi Natale dell’associazione di volontariato Unitalsi.

Per tutto il mese di dicembre infine, i negozi del centro saranno aperti anche alla domenica.