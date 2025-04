San Polo d’Enza: vìola le prescrizioni imposte ed evade dai domiciliari finendo in carcere

Si trovava sottoposto alla misura della detenzione domiciliare con permesso di assentarsi in determinate fasce orarie, e con divieto di assumere alcolici o stupefacenti e di recarsi in locali o esercizi pubblici dove si somministrano bevande alcoliche, ma già dopo i primi 10 giorni di arresti domiciliari, l’uomo commetteva plurime violazioni alle prescrizioni imposte.

Alla luce dei fatti lo stesso, un 42enne condannato a circa 3 anni di reclusione per i reati di lesioni personali e furto in abitazione, e dal 9 agosto 2024 ammesso ad espiare la pena presso il domicilio, veniva denunciato alla Procura di Reggio Emilia per il reato di evasione. L’illecita condotta, segnalata al Magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia, consentiva a quest’ultimo di rilevare i gravi comportamenti posti in essere dal condannato, in violazione non solo delle prescrizioni imposte, ma anche dalla legge penale, determinando la sospensione del regime in esecuzione e la non prosecuzione. Ordinava quindi la provvisoria sospensione della misura in esecuzione disponendo l’accompagnamento in carcere del 42enne.

Il provvedimento restrittivo è stato eseguito nella giornata di ieri dai Carabinieri della Stazione di San Polo d’Enza, nel cui comune l’uomo risiede. I militari, quindi, hanno raggiunto l’uomo presso la propria abitazione, lo hanno condotto in caserma, ed espletate le formalità di rito hanno dato esecuzione al provvedimento accompagnandolo in carcere per l’espiazione della pena residua.