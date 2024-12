Santa Barbara, i Vigili del fuoco di Reggio Emilia celebrano la loro patrona

Questa mattina si sono tenute le celebrazioni per la festività di Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco. Nella Caserma della Canalina vi è stato il consueto e toccante momento della deposizione della corona floreale alla lapide dei caduti. Hanno preso parte al momento il Comandante Antonio Annecchini, il Cappellano Don Emanuele Sica ed il Presidente dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco, Otello Pedroni.

Successivamente, nella Basilica di Santa Maria Assunta, si è svolta la celebrazione liturgica presieduta dal Vescovo S.E. Giacomo Morandi. Presenti le autorità locali civili e militari, oltre a una folta rappresentanza di personale in servizio ed in quiescenza.

La giornata è proseguita nella suggestiva cornice della biblioteca Capitolare dove vi si è tenuta la consegna delle onorificenze al personale contraddistinto per lodevole servizio e per meriti straordinari durante gli interventi di soccorso.

Il Comandante Annecchini, nel saluto ai presenti, ha tracciato un breve resoconto dell’anno che volge al termine. Tra i temi toccati, l’emergenza alluvionale dello scorso ottobre nella pianura reggiana, che ha visto un’intensa sinergia con la Prefettura e tutto il sistema della Protezione Civile, inoltre, le recenti iniziative con l’Azienda sanitaria locale e la Croce Verde nell’ambito della psicologia dell’emergenza e la psicotraumatologia.

Infine, un ringraziamento al personale del Comando, all’Associazione dei Vigili del Fuoco, alle Organizzazioni sindacali ed alla Cittadinanza intera che, anche quest’anno, ha riposto nei Vigili del Fuoco la massima fiducia ed apprezzamento con un indice di gradimento pari all’87,7 %.

La cerimonia è stata accompagnata da una distesa di automezzi per il contrasto al rischio acquatico sul plateatico di piazza Prampolini.