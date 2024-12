“Da Sfax a Nonantola”: incontro il 6 dicembre con i maestri della Scuola Frisoun

Venerdì 6 dicembre 2024 alle ore 21 alla Sala Sighinolfi è in programma l’incontro “Da Sfax a Nonantola. Voci della diaspora tunisina” che fa parte del post Festival della Migrazione 2024 Europa-Africa andata e ritorno.

I maestri della Scuola Frisoun di Nonantola dialogano con Fulvia Antonelli, antropologa e ricercatrice UniBo e insegnante della Scuola delle donne al quartiere Pilastro di Bologna e con Ahmed Ben Nessib, disegnatore e regista di cortometraggi animati

Il tema dell’incontro riguarda i risultati di un’inchiesta maturata all’interno della Scuola Frisoun dopo l’anno scolastico 2023/24 per riflettere sulle motivazioni che hanno fatto crescere in maniera importante il numero degli studenti provenienti dalla Tunisia nell’ultimo biennio.

Una scuola attiva sul territorio che fa un lavoro di comunità coglie facilmente e per così dire in presa diretta le dinamicità dei fenomeni migratori. Su questo è importante che interroghi se stessa, chi amministra il territorio e la cittadinanza tutta per cercare insieme strumenti culturali e di consapevolezza che rispondano ai nuovi bisogni. E per contribuire a sperimentare nuove forme di cittadinanza e di convivenza che facciano i conti con la mutata realtà della società.