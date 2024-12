Sette concerti in cinque giorni al Teatro Mazzacorati 1763 di Bologna

Una settimana ricca di concerti e spettacoli gratuiti al Teatro Mazzacorati 1763 di Bologna. Fino a domenica 8 dicembre sono infatti bene sette gli appuntamenti organizzati da Succede solo a Bologna nel settecentesco teatro di via Toscana. In programma musica classica, un omaggio a Giacomo Puccini e un concerto jazz con protagoniste tre leggende della Doctor Dixie Jazz Band.

Mercoledì 4 dicembre alle 21 si esibisce la cantante e musicista Natalia Abbascià nel concerto “In corda di violino”. Gli armonici “sottili” del violino intrecciano il belcanto italiano mentre le corde pizzicate e i suoni percussivi dello strumento accompagnano introduzioni folk e improvvisazioni vocali di sapore jazzistico. La complessità tecnica esecutiva e le intensità sonore si vestono della semplicità dei pochi elementi in gioco: le voci di un violino e di un corpo che cantano insieme il sud del mondo e i suoi elementi universali: tierra; acqua; foco e ientu.

Giovedì 5 dicembre, sempre alle 21, spazio invece a un omaggio a Johannes Brahms, un’occasione per ascoltare l’integrale delle sue Sonate per violino e pianoforte grazie al talento di Lodovico Parravicini al violino e Luigi Moscatello al pianoforte. Le tre Sonate per violino e pianoforte op.78, op.100 e op.108 vengono composte da Johannes Brahms tra il 1879 e il 1888, un arco temporale piuttosto ristretto, che rappresenta anche il periodo nel quale il genio di Amburgo raggiunge la piena maturità artistica. In esse troviamo i tratti più rappresentativi della sua poetica, come l’intima cantabilità sentimentale ed affettuosa del Lied, tipica del romanticismo tedesco, ma anche una continua ricerca della varietà ritmica, melodica ed armonica, tutte costanti presenti nella maggior parte della produzione cameristica e sinfonica di Brahms.

Il 29 novembre scorso si è celebrato il centenario dalla morte di Giacomo Puccini e proprio per ricordare il compositore, venerdì 6 dicembre alle 21 va in scena “Puccini 100”, uno speciale appuntamento con liriche da camera e brani tratti da Madama Butterfly. Sul palco del Mazzacorati si esibiranno il soprano Monica Delli Carri, accompagnata al pianoforte da Sara Sommacal. Il programma è introdotto e raccontato dallo storico Piero Mioli in una formula di concerto-conversazione volta ad approfondire il messaggio musicale appassionando e coinvolgendo il pubblico.

Due i concerti gratuiti in programma sabato 7 dicembre. Alle 11 melodie classiche che hanno fatto la storia della musica risuoneranno nella splendida cornice del Teatro Mazzacorati 1763 grazie al talento del pianista Stefano Rizzato, che proporrà al pubblico un programma con composizioni di Beethoven, Prokofiev e Scriabin.

“The Choice” è invece il titolo del concerto, in programma alle 21, di Giuseppina Torre con musiche composte ed eseguite al pianoforte da lei. “The Choice” è un viaggio sonoro attraverso le sfumature della libertà e della facoltà di scegliere, dove il pianoforte diventa il mezzo espressivo per narrare storie di decisioni, riflessioni e trasformazioni. Ciascuna composizione è un capitolo, una tappa nel percorso della libertà individuale. Le note si intrecciano per formare una narrativa musicale che riflette la complessità delle decisioni umane, invitando l’ascoltatore a esplorare il proprio spazio interiore.

A chiudere la settimana ricca di appuntamenti sono due concerti previsti domenica 8 dicembre. Alle 11 va in scena “La camicia dell’uomo contento”, fiaba musicale semiseria in un atto e quattro quadri, tratto da una fiaba friulana inserita da Italo Calvino (di cui nel 2023 è ricorso il centenario della nascita) nel primo volume delle sue Fiabe italiane (Einaudi, 1956). Lo spettacolo, rielaborato e variato dall’autrice, vedrà in scena cantanti e musicisti e tratta dell’inspiegabile “male di vivere” che ha colpito il giovanissimo figlio di un potente Re; la conseguente ricerca di soluzioni conduce a riflettere sul senso e sui valori autentici della vita, di cui la serena accettazione di sé stessi e il mettersi in gioco in modo aperto e positivo sono importanti aspetti.

Infine, alle 17 arriva una speciale serata dedicata al jazz con l’incontro esplosivo tra il sassofonista Francesco Milone e tre leggende della storica Doctor Dixie Jazz Band di Bologna: il maestro Checco Coniglio al trombone, Stefano Donvito al contrabbasso e Luca Matteuzzi al pianoforte. Un evento imperdibile, in cui la passione e la tradizione del jazz bolognese si mescolano con l’energia di nuovi arrangiamenti e improvvisazioni da brividi.

Tutti gli spettacoli di Succede solo a Bologna sono gratuiti con donazione facoltativa; la prenotazione è obbligatoria sul sito www.succedesoloabologna.it.