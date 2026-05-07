È uscito “Sassuolo, la promessa mantenuta”

“La Promessa Mantenuta – La seconda promozione non si scorda mai” è un volume che

ricostruisce una delle pagine più significative della storia recente del club neroverde. Un

libro scritto con il cuore e la passione e di chi ha vissuto ogni singolo momento di una

stagione epica.

Dopo la retrocessione del 26 maggio 2024, il Sassuolo ha risposto sul campo con una

stagione di assoluto dominio in Serie B, conquistando 82 punti, realizzando 78 gol e

ottenendo la promozione aritmetica in Serie A con cinque giornate di anticipo.

Il libro ripercorre in maniera dettagliata e coinvolgente tutti i momenti chiave della

stagione: dall’esordio amaro a Catanzaro con il rigore sbagliato da Armand Laurienté, al

rientro da protagonista di Domenico Berardi dopo un grave infortunio, dalla storica vittoria

per 5-1 nel derby contro la Reggiana, fino al decisivo 3-1 nel derby di Modena che ha

sancito il ritorno immediato nella massima serie.

Particolare attenzione è riservata alla figura di Fabio Grosso, allenatore capace di

trasformare una retrocessione in un progetto vincente, al contributo dei tre capitani Pedro

Obiang, Filippo Romagna e Domenico Berardi, e alle prestazioni di assoluto rilievo di

Armand Laurienté, capocannoniere della squadra con 18 reti in campionato. Presente anche

una raccolta dati di tutta l’annata e la prefazione di Giovanni Carnevali, amministratore

delegato e direttore generale del Sassuolo Calcio.

Non è una fredda cronaca di partite e gol. È un’opera di fantasia, leggermente romanzata,

ispirata a una storia reale. È un viaggio emotivo, scritto per i tifosi. Un libro che vi farà

rivivere brividi, lacrime, imprecazioni e urla di gioia.

“Sassuolo, la promessa mantenuta” è disponibile in formato cartaceo (€16,99) e digitale

(€7,99) su Amazon e a breve sarà disponibile nelle librerie di Sassuolo.