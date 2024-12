Natale tra pista sul ghiaccio, luminarie e mercatini

Natale a Maranello: la città si illumina a festa con un ricco calendario di iniziative proposto dall’amministrazione comunale e dal Consorzio Maranello Terra del Mito, in programma fino all’Epifania, tra luminarie, mercatini, animazioni, spettacoli ed eventi.

Per tutto il periodo festivo in Piazza Libertà torna la pista di pattinaggio sul ghiaccio, tra le attrazioni di più forte richiamo.

Domenica 8 dicembre una giornata ricca di eventi: in Piazza Libertà e via Stradi il grande mercatino dell’arte e dell’ingegno, dei commercianti e delle associazioni con esposizione e vendita di prodotti tipici natalizi e shopping con il Bel Mercato; in piazza dalle 9 alle 12 “Un albero per ogni nato”, alle 11 l’inaugurazione ufficiale della pista di pattinaggio, alle 11.30 e alle 15.30 l’esibizione del Corpo Bandistico Vigo Cortesano; alle 12 nell’area food polenta Concia con salsiccia e formaggio, gnocco fritto e vin brulè a cura dell’Associazione Alpini di Maranello e del Gruppo Alpini Vigo Cortesano sezione di Trento; alle 16 le premiazioni della settima edizione della Disfida della Zuppa Inglese, a cura del Comitato Maranello Tipico e dell’Associazione Il Matraccio; alle 16.30 e alle 17.30 il concerto del Coro Gospel RDM Fortress Gospel Choir di Modena; alle 17 l’accensione del grande albero in Piazza Libertà, delle luminarie natalizie e degli alberi nelle frazioni. Il programma prosegue domenica 15 con le animazioni itineranti (dalle 11.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 17 il carretto di Natale, spettacolo itinerante di canto, storie, musica, giocoleria e gag comiche con la Compagnia Claudio e Consuelo) e DJ set a cura di Dj Ans per tutta la giornata.

Domenica 15 in programma “Maranello per Telethon”, con pranzo benefico alla Sala Scaramelli, raccolta fondi a sostegno della ricerca e alle 17 all’Auditorium Enzo Ferrari il concerto dell’ensemble giovanile “Band Giovani Note” di Spilamberto. Giovedì 19 alle 20.30 all’Auditorium Enzo Ferrari il Concerto Serial Singers Gospel Choir della Associazione Corale Gioacchino Rossini di Modena, domenica 22 ancora una giornata di festa in Piazza Libertà: alla mattina il mercato settimanale ambulante, alle 16.30 la Tractors Christmas Parade, sfilata per il paese dei trattori addobbati a festa con partenza e arrivo in Piazza Libertà con una merenda green per tutti i bambini.

Le iniziative proseguiranno martedì 31 dicembre in piazza con il Capodanno a Maranello, con una serata ricca di eventi (ore 22 Karaoke, ore 23 cabaret con Rino Ceronte da Colorado, ore 23.30 concerto dei Borghi Bros, a mezzanotte brindisi di auguri, a seguire musica con i Borghi Bros). Il 6 gennaio in occasione della Festa dell’Epifania all’Auditorium Enzo Ferrari doppio appuntamento con “Befana e burattini”: alle 10 e 11.30 uno spettacolo di burattini per bambine e bambini a partire dai 3 anni a cura de “I burattini di Mattia”; nel pomeriggio alle 16 alla Chiesa Parrocchiale di San Biagio il concerto dell’Epifania con la Corale Puccini. In programma anche letture e laboratori per bambini alla Biblioteca Mabic: sabato 7 e 21 dicembre alle ore 17.