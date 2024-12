Due nuovi agenti e un ispettore in più per il corpo della Polizia locale di Mirandola

La Polizia Locale di Mirandola accoglie tre nuovi agenti, un importante passo avanti per garantire sicurezza e servizi sempre più efficienti alla cittadinanza. I nuovi arrivati sono stati ricevuti dal Sindaco Letizia Budri e dal Comandante Gianni Doni, in un incontro ufficiale presso la sede municipale. I nuovi agenti, già entrati in servizio sono:

Riccardo Artuso , al primo incarico e destinato all’unità cinofila: trattasi di un rinforzo strategico per le attività operative e di prevenzione.

Ilaria Vincenzi , con precedente esperienza a Pegognaga, che arricchisce il team con competenze già consolidate.

, con precedente esperienza a Pegognaga, che arricchisce il team con competenze già consolidate. Antonio Mezzacapo, Ispettore con un curriculum di grande esperienza, avendo prestato servizio presso l’Unione Pedemontana Parmense, l’Unione Terra di Mezzo, il Comune di Modena e l’Unione delle Terre d’Argine, con incarichi nel Nucleo Motociclisti e nel settore Risorse e Sicurezza.

“Con l’arrivo dei nuovi agenti, Mirandola raggiunge un organico di n°22 operatori di Polizia Locale, un dato significativo. “Siamo vicini al raggiungimento dell’obiettivo regionale di 1 agente ogni 1000 abitanti – sottolinea il Sindaco Letizia Budri – Questo risultato dimostra il nostro impegno costante nel garantire sicurezza e qualità della vita per i cittadini. Continuare a investire nella Polizia Locale significa costruire una comunità più sicura e un territorio più vivibile per tutti”.

Sempre in occasione dell’incontro, il Sindaco Budri ha incontrato gli otto componenti della Polizia Locale di Mirandola che sono stati insigniti di un riconoscimento per il servizio prestato nelle terre alluvionate di Romagna, dimostrando grande dedizione e spirito di servizio. Si tratta del Comandante Gianni Doni, della Vice Comandante Emanuela Ragazzi, dell’Ispettore Raffaele Di Canosa, degli Assistenti Scelti Antonino Raco ed Emiliano Gatti, dell’Agente scelto Danilo Cardella e degli Agenti Gabriele Mantovani e Christian Vastarella. Il riconoscimento per il servizio nelle terre alluvionate testimonia il valore e la professionalità degli agenti di Mirandola, sempre pronti a rispondere alle emergenze e a dare il loro contributo, a colleghi e cittadini di comunità limitrofe, in momenti di grande difficoltà.