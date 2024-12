‘C’era una volta Cenerentola’ del Balletto di Roma al Teatro Duse di Bologna

Il Balletto di Roma riaccende i riflettori su una delle sue produzioni di maggior spessore artistico e che ne hanno decretato la cifra stilistica nel panorama della danza internazionale. Si tratta di ‘C’era una volta Cenerentola’, in scena giovedì 5 dicembre (ore 21) al Teatro Duse di Bologna. In questo nuovo allestimento, nel ruolo di Cenerentola ci sarà la giovanissima Marisol Castellanos che nell’edizione 2023 di Amici ha mostrato tutte le sue straordinarie potenzialità artistiche, rimesse di nuovo in scena dal coreografo Fabrizio Monteverde in questo spettacolo che, non a caso, mira ad avvicinare le nuove generazioni al grande repertorio del Balletto di Roma.

Secondo Monteverde, infatti, quella di Cenerentola è una storia apparentemente semplice: rivalità tra sorelle, desideri inespressi che finalmente si realizzano, la virtù premiata anche se vestita di stracci, la punizione per i malvagi e gli sfruttatori. In realtà sotto questa superficie si nascondono sentimenti complessi e inconsci che tracciano il percorso di crescita e di sviluppo della personalità, fino alla piena realizzazione del sé…

Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it