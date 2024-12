Vigili del fuoco di Sant’Ilario impegnati per un incendio in autosalone e un incidente stradale

Ieri pomeriggio intorno alle 16:00 i vigili del fuoco di Sant’Ilario sono intervenuti in via Galilei 17 a Montecchio Emilia, per un incendio di auto all’interno di un salone espositivo di vendita, probabilmente a causa di una avaria all’impianto elettrico. Sul posto anche i carabinieri di Bibbiano.

Altro intervento dei Vigili del fuoco di Sant’Ilario poco dopo le 18:00, per un incidente stradale sulla Provinciale Reggio-Montecchio in località Barco. Due feriti nello scontro tra altrettante autovetture. Intervenuti anche i carabinieri di Bibbiano.