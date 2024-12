Un uomo arrestato dai Carabinieri a Modena durante la “street parade”

Nella tarda serata del 30 novembre, a Modena, i Carabinieri della locale Compagnia hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato di un 32enne residente in provincia di Foggia, dimorante a Bologna, già sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per commissione di reati diversi.

L’uomo, nel corso della manifestazione “street parade”, in stato di agitazione psicomotoria ha vigorosamente inveito contro personale sanitario e pazienti presenti all’interno di un presidio mobile allestito dalla Croce Rossa Italiana nei pressi del parco Ferrari, molestando e importunando senza ragione.

Intervenuti i Carabinieri, l’uomo si è energicamente opposto alle operazioni di identificazione, dimenandosi ripetutamente e ferendo nella sua condotta uno dei militari che cercava di arginare la sua furia.

Sottoposto a perquisizione dopo essere stato bloccato dall’intervento di ben tre pattuglie (Sezione Radiomobile di Modena e Stazioni Carabinieri di Nonantola e Ravarino), è stato trovato in possesso di svariata qualità di stupefacente, e in particolare di complessivi gr. 3 circa di hascisc, mezzo grammo di eroina e un grammo di ecstasy, e inoltre di 65 euro di denaro in banconote, ritenuto provento di attività di spaccio.

Condotto nella mattinata odierna al Tribunale di Modena, il Giudice, dopo aver convalidato l’arresto per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione al fine di spaccio di sostanza stupefacente, ha disposto nei suoi confronti il divieto di dimora a Modena e provincia.