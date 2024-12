Sabato 7 dicembre ultimo giorno di apertura per la Biblioteca Cionini

Sabato prossimo, 7 dicembre, sarà l’ultimo giorno di apertura della Biblioteca Cionini che, per agevolare i lavori di ristrutturazione si sposterà, a partire da lunedì 13 gennaio, a due passi dalla sua storica sede, nel nuovo spazio Cionini Pop-Up in Piazzale Avanzini.

All’interno del Cionini Pop-Up saranno disponibili circa 400 DVD e 10.000 libri, tra narrativa e saggistica: ci saranno libri di tutti i generi, scelti tra quelli più recenti e più amati dai lettori. Per ragioni logistiche, gli scaffali saranno accessibili solo alle bibliotecarie, che si occuperanno di recuperare i libri richiesti, ma sarà anche possibile fare ricerche tramite il catalogo online BiblioMo, in autonomia o con il supporto del personale. Si potranno prendere in prestito fino a 5 libri per 30 giorni e 1 DVD per 15 giorni, con la possibilità di richiederli in anticipo via mail o telefono e ritirarli comodamente in modalità take-away.

Nel Cionini Pop-Up non ci saranno sale studio o postazioni PC, ma le bibliotecarie saranno disponibili, su appuntamento, ad affiancare il pubblico nella ricerca di libri specialistici, per ricerca o approfondimento.

La Biblioteca continuerà a essere uno spazio di condivisione, attraverso gli incontri del gruppo di lettura, Leggiamoci e Tè con l’editore, che si terranno al Temple Theatre. Grazie alla collaborazione con l’associazione Rock’s, sarà anche possibile studiare al Temple Bar dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 18; le sale studio saranno disponibili dal 9 al 20 dicembre e poi, dopo la pausa festiva, dal 13 gennaio.

I nuovi orari a partire dal 13 gennaio 2025: